Блюдо недели: сельдь под шубой (классика для тех, кто не любит оливье)Рецепт новогоднего салата хозяйке на заметку
Сельдь под шубой
Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, рестораны «Черетто море»
Что нужно на 4-6 порций:
- 200 г филе сельди без костей
- 2 свеклы
- 4 картофелины
- 2 куриных яйца
- 2 моркови
- 1 репчатый лук
- 150 г майонеза
- Шнитт-лук — несколько стрелок для украшения.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Все овощи, кроме лука, и яйца отварите, остудите, почистите.
Шаг 2. Картофель и свеклу нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на терке, яйца — на мелкой терке.
Шаг 3. Репчатый лук мелко нарубите, ошпарьте кипятком, воду слейте.
Шаг 4. Филе сельди порежьте на кубики 0,5х0,5 мм.
Совет от шеф-повара: в салате можно использовать уже фасованное филе селедки в масле, но лучше купить бочковую тушку селедки и самостоятельно ее разделать. Сейчас как раз новый сезон, сельдь свежая и максимально вкусная. Все усилия по ее разделке окупятся с лихвой.
Шаг 5. В салатницу выложите картофель, присолите, покройте майонезом. Затем сельдь, после слой лука, этот слой смажьте майонезом. Далее выложите слой моркови, снова майонез. Последний слой — свекла и майонез. Украсьте тертым яйцом и шнитт-луком.
Шаг 6. Дайте настояться в холодильнике 3-4 часа. Подавайте к столу.
Фото: архив пресс-служб