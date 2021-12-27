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Блюдо недели: сельдь под шубой (классика для тех, кто не любит оливье)

Рецепт новогоднего салата хозяйке на заметку

Селедка под шубой, пожалуй, второй по популярности салат для новогоднего застолья. О том, как ее готовить, спорят не менее ожесточенно, чем о том, какой рецепт оливье единственно верный. Один из вариантов этого знаменитого салата редакция Passion.ru назначила блюдом недели — недаром же Новый год к нам мчится!