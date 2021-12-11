Как запрограммировать себя на счастье: колонка психолога Юлии Митрохиной

Поверьте, если практику «золотой час» сделать обыденной и проделывать ее каждый день в течение 21 дня, то человек сам себя перепрограммирует на счастье.

Дневник благодарности

В любой ситуации нужно мыслить позитивно, даже если это дается не совсем просто. Необходимо проговаривать вслух или вспоминать и думать о тех событиях, которые вызывают исключительно приятные эмоции. Не копайтесь в прошлом, сконцентрируйтесь на настоящем.

Если вам кажется, что в сегодняшнем времени нет ничего хорошего, скорее всего, это не так. Всегда найдется за что поблагодарить вселенную — например, за то, что вы живы, что можете ходить, что ваши глаза видят, уши слышат, нос дышит и т. д. Не забывайте о том, что все это дар и этим нужно гордиться. В жизни всегда происходят события, за которые можно сказать спасибо. Как можно чаще думайте о хорошем, ведите дневник благодарности, в котором вы каждый день будете записывать что-то хорошее, что происходит в вашей жизни.

Важно это делать регулярно. Таким образом, в течение 21 дня можно в действительности запрограммировать себя на счастливое состояние. Наша психика запоминает и живет согласно тем состояниям, которые испытывает наше тело в течение 21 дня. Это якорь, психосоматика в совокупности с памятью и рефлексами. На 22-й день человек просыпается и уже не может не выполнять вышеописанные практики — это начинает работать на уровне «умыться/почистить зубы».

Уберите негатив

Для того чтобы быть счастливым, нужно избавиться от негатива. Во-первых, уберите привычку быть недовольным всем, что происходит (людьми в том числе). Когда вы находитесь в состоянии недовольства и раздражения, вы становитесь магнитом для негатива и неприятностей. Учитесь замечать позитивные мелочи и радоваться им!