Как запрограммировать себя на счастье: колонка психолога Юлии Митрохиной

Как запрограммировать себя на счастье: колонка психолога Юлии МитрохинойТрансформационный коуч поделилась действенным методом улучшить качество своей жизни
Юлия Митрохина
Психолог, трансформационный коуч-тренер, создатель уникальных тренингов и трансформационных курсов, автор блога @fenomen_mitrohina
Используйте технику «Золотой час»
Запрограммировать себя на счастье можно, введя в свою жизнь так называемый «золотой час». Это самый простой способ, доступный каждому: вам не нужно будет ходить ни к психологам, ни посещать различные сеансы терапии. Каждый день утром у вас есть один час после пробуждения, которой и называется «золотым». В это время вы можете достаточно эффективно настраивать свое сознание и подсознание на какие-либо нужные вам события в жизни.
Как это происходит
Вы просыпаетесь в 6 утра, и у вас есть один час, чтобы запрограммировать себя на весь день. Вы можете погрузиться в свои проблемы, пострадать, поругаться с собой, сразу начать выполнять работу, которая делает вас несчастным, или, например, думать о кредитах и долгах. Это стандартный набор действий среднестатистического человека. Редко кто, проснувшись с утра, не думает ни о чем, не хватается за телефон, не прокручивает свои планы в голове, предоставив вместо этого время себе: ухаживаниям за собой, проговариванию аффирмаций на день («Сегодня счастливый день», «Я очень благодарен тому, что я жив, что здоровы мои родные и близкие люди») и визуализации задуманных планов. С утра как никогда важен позитивный настрой — он не только делает день продуктивным, но и в значительной степени меняет ваше сознание в лучшую сторону.
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Поверьте, если практику «золотой час» сделать обыденной и проделывать ее каждый день в течение 21 дня, то человек сам себя перепрограммирует на счастье.
Дневник благодарности
В любой ситуации нужно мыслить позитивно, даже если это дается не совсем просто. Необходимо проговаривать вслух или вспоминать и думать о тех событиях, которые вызывают исключительно приятные эмоции. Не копайтесь в прошлом, сконцентрируйтесь на настоящем.
Если вам кажется, что в сегодняшнем времени нет ничего хорошего, скорее всего, это не так. Всегда найдется за что поблагодарить вселенную — например, за то, что вы живы, что можете ходить, что ваши глаза видят, уши слышат, нос дышит и т. д. Не забывайте о том, что все это дар и этим нужно гордиться. В жизни всегда происходят события, за которые можно сказать спасибо. Как можно чаще думайте о хорошем, ведите дневник благодарности, в котором вы каждый день будете записывать что-то хорошее, что происходит в вашей жизни.
Важно это делать регулярно. Таким образом, в течение 21 дня можно в действительности запрограммировать себя на счастливое состояние. Наша психика запоминает и живет согласно тем состояниям, которые испытывает наше тело в течение 21 дня. Это якорь, психосоматика в совокупности с памятью и рефлексами. На 22-й день человек просыпается и уже не может не выполнять вышеописанные практики — это начинает работать на уровне «умыться/почистить зубы».
Уберите негатив
Для того чтобы быть счастливым, нужно избавиться от негатива. Во-первых, уберите привычку быть недовольным всем, что происходит (людьми в том числе). Когда вы находитесь в состоянии недовольства и раздражения, вы становитесь магнитом для негатива и неприятностей. Учитесь замечать позитивные мелочи и радоваться им!
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«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!»
Люди, с которыми мы проводим большую часть нашего свободного времени, действительно оказывают влияние на нас и нашу жизнь. Подумайте о тех, кто вас окружает, и пересмотрите свой ближайший круг общения. Помните, что негатив вам не нужен ни в каком виде. Сократите общение с теми людьми, которые мешают вам в вашем настрое на счастье и позитив. Окружите себя позитивными людьми! У всех бывают взлеты и падения, но, когда кто-то находится в постоянном состоянии недовольства, это не норма. Избегайте контактов с такими личностями.
Мечтайте!
Старайтесь визуализировать свои цели и мечтания, ведь они точно приносят вам радостные, приятные эмоции. Каждый день уделяйте этой визуализации хотя бы 5 минут. Представляйте желаемую вами ситуацию или картинку, думайте, где вы ощущаете себя в конечном результате, потрогайте эти ощущения счастья, и вы притянете себе это состояние.
Составляйте план действий
Планируйте задуманное, ведь чем более детально вы распишете план реализации целей, тем яснее и реальнее будет успех. Уделите внимание планированию даже самых, как вам кажется, мелких деталей, ведь каждая из них — это вы, ваша жизнь.
Используйте аффирмации
В течение дня вы можете проговаривать аффирмации о том, что происходит у вас в настоящем времени. Уделяйте время именно тому, чего бы вы хотели именно для себя, озвучивайте ваши запросы на счастливую жизнь. Запишите аффирмации в тетрадь/блокнот и ежедневно их повторяйте. Например: «Я счастливая жена любимого мужа», «Я счастлива заниматься любимым делом на работе», «Я легко и с радостью принимаю деньги в свою жизнь», «Я легко нахожу работу своей мечты», «Я счастлива в отношениях со своим мужчиной», «Я счастливо путешествую по миру с любимым человеком» и так далее.
Только позитивные мысли помогут вам запрограммировать себя на счастье. Хвалите себя как за маленькие шаги, так и за большие успехи. Действуйте, не ограничивайте себя только мечтами и медитативными практиками. По-настоящему счастлив тот, кто движется к своей цели и открывает для себя на этом пути что-то новое!
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