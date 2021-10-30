Как перестать своими руками разрушать отношения: колонка психолога Натальи Жуковой

Как перестать своими руками разрушать отношения: колонка психолога Натальи ЖуковойГештальт-терапевт дала 8 советов, которые помогут сохранить любовь.
В своей новой колонке гештальт-терапевт, эксперт по теме зависимостей и созависимых отношений Наталья Жукова обозначила 8 самых распространенных ошибок, которые не позволяют вам быть счастливыми в личной жизни.
Наталья Жукова
Гештальт-терапевт, эксперт по теме зависимостей и созависимых отношений, автор блога @zhukova.natallia
Ошибка 1. Перестать фокусироваться на недостатках избранника
Надо фокусироваться на достоинствах, сильных сторонах человека. Недостатки есть у всех, и вы сами не исключение. Если сложно перестать замечать негативные черты у других, пересмотрите отношение к своим собственным слабостям. Возможно, ваше раздражение партнером вызвано тем, что вы сами в себе это не принимаете, а партнер лишь сигнализирует о наличии этого качества и в вас.
Фото: pexels
Ошибка 2. Молчать о том, что вас раздражает
Говорите открыто о том, что не нравится. Негативные эмоции накапливаются. И в один момент могут бомбануть. Мой клиент, руководитель отдела продаж, не понимал, почему может ни с того, ни с сего сорваться на своих подчиненных. Когда мы стали разбирать ситуацию, то оказалось, что он вообще не говорил о том, что его не устраивает в моменте, когда замечал неладное. В результате это накапливалось и выходило с высокой интенсивностью эмоций. Не обойтись обидеть другого человека. Тем более, если отношения дороги. Ваш любимый человек имеет право знать, что вам нравится и не нравится в отношениях, как с вами можно и как нельзя.
Ошибка 3. Сравнивать своего партнера с другими
Это никогда не приводит к сближению и доверию в отношениях. Обратите внимание, не сравниваете ли вы самих себя с другими (обычно эта черта применяется и к самим себе). Сравнивайте партнера с ним полгода назад, год назад, замечайте успехи и даже маленькие победы. Это куда лучше укрепит ваши отношения и будет стимулировать к росту.
Фото: pexels
Ошибка 4. Прибегать к манипуляциям, угрозам, эмоциональному шантажу
Одна моя клиентка не понимала, почему муж не говорит ей комплименты. Ей очень этого хотелось, но вместо того, чтобы открыто сказать о своей потребности в признании и восхищении, она начинала демонстративно восклицать перед мужем: «Столько хожу в этот зал, а фигура все такая же!» Когда мы разбирали ситуацию, оказывалось, что ей на самом деле хотелось услышать: «Нет, что ты такое говоришь! У тебя прекрасная фигура, очень тобой восхищаюсь!» Ей хотелось давить на жалость с целью услышать комплимент, но в ответ она получала совет со списком других фитнес-клубов.
Моя родственница внушала мне чувства вины, если я не приеду на ее праздник. Она хотела внимания, но просила об этом коряво. В результате мы только отдалялись друг от друга.
Если вы хотите внимания, признания, определенных действий по отношению к себе, открывайте рот и давайте другому четкую инструкцию: как именно сделать вам приятное, как конкретно сделать вас счастливыми. Думать, что просьба равно унижение – это очень шаткая основа для отношений.
Если вы прибегаете к манипуляциям, то хочу вас заверить, что вы можете просить открыто и это не стыдно. Вы имеете право открыто говорить о том, что вам хочется, и вы этого достойны.
Фото: pexels
Ошибка 5. Прятаться от проблем, молчать о них
Не делайте вид, что ничего не происходит. Да, нас не учили конфликтовать и отстаивать свои интересы мирно, без ссор решать проблемы. Но мой жизненный опыт и опыт клиентов показывает, насколько опасно закрывать глаза и притворять, что «все хорошо». Отношения при таком раскладе перестают быть живыми, настоящими и вскоре перестают радовать.
Ошибка 6. Испытывать болезненную привязанность к бывшим
Если ваш партнер или вы сами до сих пор поддерживаете более чем близкие отношения с бывшей пассией или мужем/женой, это разрушает отношения. Бывших партнеров нужно уважать, особенно если у вас общие дети, но первая роль все равно отводится нынешнему партнеру. Если этого не происходит, легко почувствовать себя второстепенным и ненужным, а это прямой путь к разрыву.
Фото: pexels
Ошибка 7. Увлекаться конфликтами
Это начинается как бесконечная борьба без достижения консенсуса, которая постепенно перерастает в «как хочешь», когда партнеры уже не заботятся о результатах своей борьбы. Есть такое правило: никогда не ложиться спать обиженными друг на друга. И в нем определенно что-то есть.
Если ни один из партнеров не может усмирить свою гордость и желание всегда быть победителем в споре, не может пойти на перемирие, не добившись своего, у этих отношений нет продолжения.
Ошибка 8. Публично унижать любимого человека
Это просто недопустимо. Если ваш партнер унизил вас в обществе один раз, с большой вероятностью он будет делать это снова и снова. И неважно, что он много выпил в тот вечер или у него было плохое настроение.
Публичное унижение партнера говорит только о глубокой ненависти к себе, и неважно, сколько любви вы отдадите этому человеку, это не исправит положения без его твердого желания измениться и поработать со своей самооценкой. А это трудно не только исправить, но даже признать.
Фото: pexels