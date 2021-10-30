Как перестать своими руками разрушать отношения: колонка психолога Натальи Жуковой

Ошибка 4. Прибегать к манипуляциям, угрозам, эмоциональному шантажу

Одна моя клиентка не понимала, почему муж не говорит ей комплименты. Ей очень этого хотелось, но вместо того, чтобы открыто сказать о своей потребности в признании и восхищении, она начинала демонстративно восклицать перед мужем: «Столько хожу в этот зал, а фигура все такая же!» Когда мы разбирали ситуацию, оказывалось, что ей на самом деле хотелось услышать: «Нет, что ты такое говоришь! У тебя прекрасная фигура, очень тобой восхищаюсь!» Ей хотелось давить на жалость с целью услышать комплимент, но в ответ она получала совет со списком других фитнес-клубов.

Моя родственница внушала мне чувства вины, если я не приеду на ее праздник. Она хотела внимания, но просила об этом коряво. В результате мы только отдалялись друг от друга.

Если вы хотите внимания, признания, определенных действий по отношению к себе, открывайте рот и давайте другому четкую инструкцию: как именно сделать вам приятное, как конкретно сделать вас счастливыми. Думать, что просьба равно унижение – это очень шаткая основа для отношений.

Если вы прибегаете к манипуляциям, то хочу вас заверить, что вы можете просить открыто и это не стыдно. Вы имеете право открыто говорить о том, что вам хочется, и вы этого достойны.