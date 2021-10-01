А вы уверены, что ваш партнер не манипулятор? Как распознать домашнего тирана

Будучи в отношениях становится нормальным меньшее времяпрепровождение с друзьями или семьей. Однако если встречи происходят крайне редко не по вашей воле, стоит задуматься, не попали ли вы в «оковы» партнера.

«Если вы обнаружите, что извиняетесь, даже когда виноват ваш партнер, он манипулирует вами», — рассказала Кейт Кэмпбелл о еще одном признаке домашнего тирана. Кроме того, в момент спорных ситуаций манипуляторы вовлекают других людей, например, детей.

Абьюзер может заставить вас усомниться в своих словах и переубедить, доказывая свою правоту. Также таким людям нравится показывать свою щедрость и намекать на вашу зависимость от него, высмеивать вас при посторонних, возвышая себя, устраивать бойкоты и «искажать все, что угодно в свою пользу».

«Поначалу они невероятно щедры, проявляют заботу и "подставляют плечо", но это может превратиться в тотальный контроль, а в конечном итоге вы не будете предоставлены себе. Дело может дойти до того, что вам будет постоянно требоваться их одобрение. Не позволяйте кому-то брать на себя ответственность за аспекты вашей жизни», — передает The Sun.