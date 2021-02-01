Мужчины рассказали, что на самом деле думают о комплиментах от женщин

Пользователь с ником cheburashkaa попросил представителей сильного пола поделиться историями, когда их хвалили. «Если женщина делает мне комплимент, я думаю, что она говорит с моей собакой. Обычно так оно и есть», - посмеялся в комментариях freeguaco.

Еще один мужчина уточнил, что в такие моменты чувствует, что сейчас появится оператор и скажет, что розыгрыш был снят на скрытую камеру. Еще один комментатор отметил, что, если трезв, говорит в ответ девушке «спасибо». Он считает, что похвала повышает его самооценку примерно на три месяца. В нетрезвом состоянии ему кажется, что дама при помощи комплиментов намекает на интим.