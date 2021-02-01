Мужчины рассказали, что на самом деле думают о комплиментах от женщин
Пользователь с ником cheburashkaa попросил представителей сильного пола поделиться историями, когда их хвалили. «Если женщина делает мне комплимент, я думаю, что она говорит с моей собакой. Обычно так оно и есть», - посмеялся в комментариях freeguaco.
Еще один мужчина уточнил, что в такие моменты чувствует, что сейчас появится оператор и скажет, что розыгрыш был снят на скрытую камеру. Еще один комментатор отметил, что, если трезв, говорит в ответ девушке «спасибо». Он считает, что похвала повышает его самооценку примерно на три месяца. В нетрезвом состоянии ему кажется, что дама при помощи комплиментов намекает на интим.
Другие согласились с ним в том, что тоже воспринимают комплименты как выражение симпатии. «Ты бы хотела свадьбу весной или осенью?» - думает во время комплиментов Woblagog. Другой влюбленный в эти моменты придумывает имена для будущих детей, третий - слышит свадебные колокола.
Кроме того, у многих комплименты, услышанные от прекрасной половины человечества, вызывают недоверие, так как они не пытаются понравиться. «Когда это случается, обычно кто-то просто хочет продать мне кекс на улице», - описал это чувство один из юзеров.
Фото: pixabay.com
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