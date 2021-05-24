«Пережила насилие в 18 лет»: певица Перукуа — о принятии себя и русской душе
Passion.ru: Перукуа, сегодня тема насилия в семье — одна из самых злободневных в России. Вы не понаслышке знаете, что это такое. Расскажите свою историю. Как получилось так, что вы столкнулись с подобным?
Перукуа: Когда мне было 18 лет, я проехала 42 часа на автобусе через всю Австралию в гости к своей тете. Я приехала к ней прямо в канун Нового года. Тетя и ее новый бойфренд решили мне сделать сюрприз, мы оседлали лошадей и отправились в лес на недельный пикник — отметить праздник и заодно покататься. Мы встретили Новый год, отсчитали бой курантов и выпили шампанского. Через полчаса моя тетя пошла в палатку спать, а мы с ее бойфрендом Максом остались немного поболтать.
Он стал задавать мне очень интимные вопросы. Узнав, что я девственница, начал объяснять, какое это сокровенное состояние — хранить свою невинность до встречи с правильным мужчиной. Говорил, что первый мужчина должен быть старше, и как важно, чтобы он был опытным.
Потом он стал рассказывать мне про какое-то совместное прошлое, которое у нас было, про кармическую связь между моей тетей, им и мной. Я почувствовала что-то странное в этом разговоре и попросила его отвести меня в палатку к тете. Он повел меня лесом — дорогу я не знала, а вокруг была темнота. В какой-то момент он повалил меня, зажав рот рукой, резко сорвал мое нижнее белье и вошел в меня. Я почувствовала пронзительную боль, словно в меня вошло раскаленное железо. Мне было больно, стыдно, и я чувствовала себя беспомощной и раздавленной…
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Многие женщины, пережившие насилие, говорят, что главные эмоции, которые они испытывают, — это унижение и стыд. Как вам удалось их преодолеть?
Перукуа: Мне действительно было очень стыдно. Я не знала, как рассказать об этом своей тете, ведь я видела, с какой теплотой он относится к ней. Я не понимала, как это возможно, но очень дорожила ее счастьем. В какой-то момент тайное стало явным, и я поняла весь ужас ситуации. Моя тетя выгнала Макса, и они расстались. В этот же день я написала письмо своей подруге, невзначай упомянув произошедшее. Через 2 недели пришел ее ответ. Она поддержала меня, сказав, что нельзя так относиться к произошедшему, и что я должна сделать все возможное, чтобы пережить этот тяжелый опыт. Ее советы были просты, но они запустили процесс признания того, что со мной произошло. А позже я стала сама придумывать практики для того, чтобы исцелиться. Я была одна и мне было 18, но я не собиралась сдаваться. Я поняла, что мои наработки куда более эффективны, чем традиционные психологические советы. Так родилась основа для одной из моих практик из серии «Эмоциональное очищение».
Passion.ru: Сколько времени вам понадобилось, чтобы справиться с полученной травмой? Что или кто вам в этом помог?
Перукуа: У меня ушло примерно полгода для того, чтобы исцелить эту боль. Я делала это сама.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Движение #MeToo, возникшее в 2018 году, показало всю глубину проблемы домогательств и насилия в мире. Тогда же возникло понятие silence breakers по отношению к людям, в первую очередь женщинам, наконец осмелившимся рассказать свои истории. Подскажите, как вы смогли найти в себе силы и поделиться тем, что произошло с вами?
Перукуа: Правда всегда легче лжи. Я поняла это, когда смогла стать откровенной с моей тетей. С тех пор я сделала выбор — жить без компромиссов и тайн. Это намного легче и приносит куда больше счастья. Нет такой боли, которая была бы больше вашей любви.
Passion.ru: Вы кажетесь очень гармоничной личностью. Как вы достигли этого состояния? Как долго искали свой путь?
Перукуа: Это философский вопрос. Я понимала свою роль в мире еще будучи маленькой девочкой, но потом под давлением мамы забыла об этом. Я вспомнила это позже, как раз после изнасилования. А дальше — путь длиной в жизнь. Каждый день — это выбор. Каждый день — это возможность перемен, и возможность быть либо честной и собой, либо играть какую-то роль.
Passion.ru: Сказывается ли на здоровье женщины отсутствие гармонии с собой?
Перукуа: Да. То, что начинается на эмоциональном уровне, рано или поздно сказывается и на телесном. Здоровье тела и эмоциональный баланс напрямую связаны друг с другом.
Passion.ru: Современная культура буквально навязывает нам эталоны красоты и пропагандирует «успешный успех». Если ты не соответствуешь этим стандартам и отличаешься, есть риск обзавестись множеством комплексов и впасть в депрессию. Есть ли у вас секрет, как принять себя со всеми своими несовершенствами и снизить зависимость от общественного мнения?
Перукуа: Да, это не секрет. Но это не волшебная таблетка или лайфхак. Это практика, и я делюсь ей на своем онлайн-курсе «Запретный эликсир». Не существует волшебного способа выйти из-под давления мирового инфополя, но есть возможность, осуществляя определенные практики, сместить фокус на настоящую себя.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Как научиться прислушиваться к своему собственному «Я» и понять свои истинные желания? С чего начать путь самопознания?
Перукуа: Чтобы услышать свой собственный голос, нужно прежде всего понять, чьи голоса звучат в вашей голове. Скорее всего, там звучат и доминируют голоса вашей мамы, папы, кого-то из первых школьных учителей, братьев или сестер, бывших возлюбленных и т.д., а ваш внутренний голос… он очень тихий, едва уловимый. Только очистив свой ум от какофонии чужих голосов, можно его услышать. Первый шаг — выписать все эти голоса на бумагу, дав каждому из них название. Как их услышать? Очень просто. Представьте какую-то провокационную ситуацию, поверьте в нее, примите ее за реальность. Например, вообразите, что вы решили уйти с работы, бросить мужа или переехать жить в другую страну. Свыкнитесь с этой мыслью, затем просто закройте глаза и послушайте, что будет происходить в вашей голове: все эти пресловутые «тараканы» полезут изо всех щелей. Только успевайте записывать их коронные фразы и давать им имена.
Passion.ru: Расскажите немного про свои практики.
Перукуа: Все мои практики так или иначе направлены на восстановление женщины и ее настоящей природы. Они помогают женщине во всех ее проявлениях, в раскрытии чувственности, сексуальности, принятии себя и своего тела, отпускании прошлых отношений или встречи с настоящей любовью. Они помогают вернуть себе свой ресурс, свой выбор, выйти из состояния эмоционального дисбаланса и дисгармонии. Все свои практики я создаю сама. Они обладают феноменальной эффективностью вне зависимости от того, делюсь я ими в реальной жизни или в формате онлайн-курсов.
Passion.ru: В чем, по вашему мнению, заключается главное отличие русских женщин от всех остальных? В чем особенность их менталитета?
Перукуа: Русская душа очень глубокая. Русские люди стремятся учиться, развиваться. В России до сих пор ценится разность полов. Есть разница между мужчинами и женщинами. Ценность и принятие их ролей в обществе — это очень красиво!
Фото: личный архив певицы
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