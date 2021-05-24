«Пережила насилие в 18 лет»: певица Перукуа — о принятии себя и русской душе

Passion.ru: Перукуа, сегодня тема насилия в семье — одна из самых злободневных в России. Вы не понаслышке знаете, что это такое. Расскажите свою историю. Как получилось так, что вы столкнулись с подобным?

Перукуа: Когда мне было 18 лет, я проехала 42 часа на автобусе через всю Австралию в гости к своей тете. Я приехала к ней прямо в канун Нового года. Тетя и ее новый бойфренд решили мне сделать сюрприз, мы оседлали лошадей и отправились в лес на недельный пикник — отметить праздник и заодно покататься. Мы встретили Новый год, отсчитали бой курантов и выпили шампанского. Через полчаса моя тетя пошла в палатку спать, а мы с ее бойфрендом Максом остались немного поболтать.

Он стал задавать мне очень интимные вопросы. Узнав, что я девственница, начал объяснять, какое это сокровенное состояние — хранить свою невинность до встречи с правильным мужчиной. Говорил, что первый мужчина должен быть старше, и как важно, чтобы он был опытным.

Потом он стал рассказывать мне про какое-то совместное прошлое, которое у нас было, про кармическую связь между моей тетей, им и мной. Я почувствовала что-то странное в этом разговоре и попросила его отвести меня в палатку к тете. Он повел меня лесом — дорогу я не знала, а вокруг была темнота. В какой-то момент он повалил меня, зажав рот рукой, резко сорвал мое нижнее белье и вошел в меня. Я почувствовала пронзительную боль, словно в меня вошло раскаленное железо. Мне было больно, стыдно, и я чувствовала себя беспомощной и раздавленной…