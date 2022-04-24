Топ-10 страхов, из-за которых женщины не хотят выходить замуж

Женщины, которые не связывают себя узами брака, делятся на несколько типов. Например, к первому относятся те, кто не находят смысл жизни в создании семьи, как это принято считать. Вторым не повезло встретить достойного кандидата в мужья. Тогда как на любовном фронте у третьих все прекрасно, но стоит только дойти до более серьезных шагов у них начинается паника. Среди данной категории девушек часто встречаются сбежавшие невесты, а всему причиной различные страхи.

Страх №1: Он — не тот мужчина

Сомнения в выборе абсолютно нормальны. Все-таки брак — серьезный шаг в жизни каждого человека. При чем колебания происходят и в парах, которые находятся в длительных отношениях. Это вызвано страхом перемен и неизведанности. Но, если люди прожили вместе много лет, у них ничего не изменится, разве что появится штамп паспорте.