Топ-10 страхов, из-за которых женщины не хотят выходить замуж
Женщины, которые не связывают себя узами брака, делятся на несколько типов. Например, к первому относятся те, кто не находят смысл жизни в создании семьи, как это принято считать. Вторым не повезло встретить достойного кандидата в мужья. Тогда как на любовном фронте у третьих все прекрасно, но стоит только дойти до более серьезных шагов у них начинается паника. Среди данной категории девушек часто встречаются сбежавшие невесты, а всему причиной различные страхи.
Страх №1: Он — не тот мужчина
Сомнения в выборе абсолютно нормальны. Все-таки брак — серьезный шаг в жизни каждого человека. При чем колебания происходят и в парах, которые находятся в длительных отношениях. Это вызвано страхом перемен и неизведанности. Но, если люди прожили вместе много лет, у них ничего не изменится, разве что появится штамп паспорте.
Страх №2: Любовь пройдет
Многим знакома фраза «Любовная лодка разбилась о быт». Действительно, вступая в брак, у супругов начинается проверка на прочность. Считается, что именно быт разрушает даже самые крепкие чувства, лишает романтики и убивает любовь. Но есть решение! Чтобы избежать скандалов и не разорвать связь под натиском домашних хлопот, следует распределять обязанности в паре.
Страх №3: Повторение печального опыта
Когда девушка уже состояла в серьезных отношениях, но история закончилась не хеппи-эндом, а ручьем слез, проливаемым в подушку, наверняка получен травмирующий опыт. Тогда не каждая будет готова вступить в новые отношения из-за страха испытать боль еще раз. Если бывший оказался отрицательным персонажем, надо пережить эту ситуацию и принять как полезный опыт.
Страх №4: Повторите историю у знакомых
Есть много людей, которые состоят в неудачном браке. Это только их личная история и никого не касается. Не надо обращать внимание на такие союзы. Полезнее вспомнить о любящих друг друга парах. Лучше рискнуть и постараться создать гармоничные отношения, нежели заранее лишить себя шанса на счастье.
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Страх №5: Не справитесь с ответственностью
Женщин не меньше мужчин в браке пугает ответственность. Человек всегда думал только о себе любимом, а вместе с печатью в паспорте у него появляются обязательства перед партнером.
Страх №6: Все изменится
С браком связано множество стереотипов, которые пугают неопытных девушек. Например, в браке нет свободы и времени на себя, ведь надо готовить борщи, мыть полы, воспитывать детей и подгонять ленивого мужа. Но в каждая пара должна работать над своими отношениями, чтобы избегать пугающих моментов.
Страх №7: Будет развод
Никто не может быть уверен в том, что проживет с любимым до старости. В жизни все меняется, при чем некоторые повороты судьбы оказываются слишком резкими. Однако это не повод опускать руки. Любите друг друга, работайте над отношениями, стремитесь жить долго и счастливо и все получится.
Страх №8: Не получится построить карьеру
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В ряде случаев семейная жизнь уступает карьере по приоритету. В современном мире многие девушки стремятся состояться, реализоваться, чтобы не зависеть от кого-либо Только потом готовы связывать себя узами брака.
Страх №9: Недостойны
Проблемы в личной жизни возникают как у женщин с низкой самооценкой, так и у слишком самоуверенных особ. В первом случае преграждают путь к счастью мысли о недостаточной привлекательности, а в другом — завышенная планка к потенциальным кандидатам в мужья.
Страх № 10: Потерять связь с родными
Особенно трудно выходить замуж девушкам, которые сильно привязаны к своей семье. Мысли о разлуке с ними пугают, тревожат и порождают страх перед отдельным проживанием и, соответственно, свадьбой.
В то же время у мужчин боязнь брака возникает по следующим причинам: большая ответственность, обязательства, перемены и неопределенность, риск потерять свободу и время на себя, страх не обеспечить семью.
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