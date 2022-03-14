Сезон разводов: в какое время года распадается больше всего пар

Об этом рассказала интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова: «Конечно, все очень индивидуально и не стоит ждать определенной даты календаря, чтобы поругаться. Тем не менее тенденции существуют. С осенью приходит не только хандра, но и желание выяснить отношения. Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств. Методы зачастую выбираются кардинальные: обвинения в холодности и претензии "Ты меня совсем не любишь". Тепла это не прибавляет».

По ее словам, похожая ситуация случается и весной. В этот период люди отходят от «спячки» и становятся более активными, а значит, тоже захотят разобраться с возлюбленным. Менее опасные периоды для личной жизни приходятся на зиму и лето, пишет «Пятый канал». Однако в некоторые даты, даже в этих сезонах, значительно увеличивается риск развода.

«Самая первая — это перед Новым годом. Это семейный праздник, и люди вкладывают нечто важное, волшебное. В это время часто происходит переосмысление ценностей. Вторая дата предсказуемая — это 14 февраля и время перед ним. У многих людей слишком большие ожидания от партнера в этот день. Хочется любви, заботы романтики, и эти ожидания разбиваются о суровую реальность и прагматичность партнера», — сообщила Ольга Андрианова и предупредила, что 1 апреля тоже следует быть осторожнее, поскольку неудачная шутка может разрушить любовь.