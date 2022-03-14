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Сезон разводов: в какое время года распадается больше всего пар

Как оказалось, прочность отношений определяется не только стараниями партнеров. Различные внешние факторы также неизбежно влияют на любовь. Например, определенное время года или праздничные дни повышают риск развода.
Сезон разводов: в какое время года распадается больше всего пар

Об этом рассказала интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова: «Конечно, все очень индивидуально и не стоит ждать определенной даты календаря, чтобы поругаться. Тем не менее тенденции существуют. С осенью приходит не только хандра, но и желание выяснить отношения. Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств. Методы зачастую выбираются кардинальные: обвинения в холодности и претензии "Ты меня совсем не любишь". Тепла это не прибавляет».

По ее словам, похожая ситуация случается и весной. В этот период люди отходят от «спячки» и становятся более активными, а значит, тоже захотят разобраться с возлюбленным. Менее опасные периоды для личной жизни приходятся на зиму и лето, пишет «Пятый канал». Однако в некоторые даты, даже в этих сезонах, значительно увеличивается риск развода.

«Самая первая — это перед Новым годом. Это семейный праздник, и люди вкладывают нечто важное, волшебное. В это время часто происходит переосмысление ценностей. Вторая дата предсказуемая — это 14 февраля и время перед ним. У многих людей слишком большие ожидания от партнера в этот день. Хочется любви, заботы романтики, и эти ожидания разбиваются о суровую реальность и прагматичность партнера», — сообщила Ольга Андрианова и предупредила, что 1 апреля тоже следует быть осторожнее, поскольку неудачная шутка может разрушить любовь.

Фото: freepik.com

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