Отношения Сегодня в 18:40 2 мин. a A

Топ-7 признаков отсутствия самоуважения: как начать ценить себя

Люди стараются добиться признания окружающих, но сами не оценивают себя по достоинству. Тогда почему это должны делать другие? Для начала следует поработать над своим внутренним «Я», а именно начать себя уважать, ценить, вспомнить об индивидуальности.