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Топ-7 признаков отсутствия самоуважения: как начать ценить себя
Люди стараются добиться признания окружающих, но сами не оценивают себя по достоинству. Тогда почему это должны делать другие? Для начала следует поработать над своим внутренним «Я», а именно начать себя уважать, ценить, вспомнить об индивидуальности.
Вместе с тем не всегда человек подозревает о проблемах с самоуважением, а значит, он не знает, как улучшить свою жизнь. К счастью, определить такое состояние позволяет ряд признаков.
- Чтобы казаться хорошими и угодить окружающим, люди нередко начинают меняться. Но стоит понимать, что тем самым легко потерять свою индивидуальность. Причем это приравнивается к отсутствию уважения.
- Низкая самооценка, которая проявляется в отсутствии веры в себя и свои способности, отрицании талантов, деструктивной критике, а также признание превосходства окружающих.
- О неуважении к себе говорит нездоровая реакция на неудачи, сравнимая с концом света. Ошибка не причина винить себя и придумывать наказание, это должно подвигнуть к самосовершенствованию.
- Человеку не рекомендуется и скрывать эмоции для того, чтобы не показаться слабым. Однако этим легко могут воспользоваться окружающие, а точнее использовать вас, поскольку не будут догадываться, что причиняют неудобства.
- Следующий признак — это зависимость от чужого мнения. Но это означает лишь сомнение в собственной компетентности и признание мнения других правильнее своего.
- Не стоит и бояться выразить свое недовольство, когда с чем-либо человек не согласен. В противном случае придется всегда идти на поводу у других людей.
- В результате всего вышеперечисленного человек может разозлиться на окружающих, потому что будет делать то, что говорят другие. На них будет зол, будет считать, что они не в состоянии ничего сделать так, как положено, пишет Тut-news.
Фото: freepik.com