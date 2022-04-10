Прямо в точку: 6 признаков, что ваш партнер будет хорошим мужем и отцом
Было бы потрясающе сразу узнать, как человек поведет себя в дальнейшем, станет ли он хорошим супругом и отцом. Но машины времени у нас нет, потому каждой женщине придется своими силами вершить судьбу. Будьте внимательней, чтобы в будущем не пришлось разочаровываться в мужчинах, страдать из-за неудачного брака, разводиться и жалеть потраченное время.
Давайте разберемся, на какие критерии при знакомстве с кавалером обращают внимание некоторые женщины? Кого-то привлекает самоуверенность, другие зациклены на определенной внешности и так далее. Это не совсем те характеристики, без которых будет трудно в семейной жизни. Есть куда более важные черты.
Кто он — достойный кандидат в мужья?
Не приемлет насилие
В первую очередь для счастливой совместной жизни важна гармония. Если мужчина не умеет контролировать себя и держать в руках, рано или поздно это может привести к катастрофическим последствиям. При чем здесь актуально не только физическое насилие, когда тираны вымещают свою злость на возлюбленных и причиняют телесную боль, но и эмоциональное. В этой связи сегодня распространено понятие «абьюз». Оно характерно для отношений, в которых один партнер нарушает личные границы другого, унижая, оскорбляя и всячески морально подавляя.
Надежный
Каждой женщине хочется чувствовать себя под защитой и понимать, что в любой ситуации возлюбленный подставит сильное плечо. К тому же мы представляем мужчину не только в роли супруга, но и оцениваем его как отца будущих детей. Для этого требуется ответственный человек, у которого вы окажетесь в надежных руках. Еще важно, чтобы его слова не были пустыми и он придерживался принципа «сказал — сделал».
Учитывает ваше мнение
Несмотря на то, что принято считать пару единым целым, супруги — две разные личности. У каждого свои потребности, мнения, желания, приоритеты. Нельзя, чтобы один управлял жизнью другого, чем часто занимаются мужчины. В отношениях очень важно находить компромисс. Таким образом спор не перерастет в серьезный конфликт или даже битву, а завершится удовлетворением желаний обоих и дальнейшей мирной жизнью.
Уважительное отношение к маме
Чтобы понаблюдать за его отношением как матери, не обязательно быть с ней знакомой и часто встречаться. Обратите внимание на разговоры по телефону, как он о ней отзывается и прочее.
По отношению мужчины к своей маме возможно определить обращение с любой женщиной.
В этом случае нет места грубости и пренебрежению, но и слепое следование ее советам — плохой знак. Зависимость от матери в дальнейшем негативно скажется на вашей личной жизни, поскольку свекровь будет всегда присматривать за сыночком и лезть в его дела.
У вас схожие взгляды на жизнь
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Для комфортных отношений возлюбленным надо быть на одной волне. Не обязательно любить одну музыку, иметь общие интересы и хобби. Важно, чтобы совпадали взгляды на жизнь в ключевых моментах. Приведу простой пример: тяжело строить семью, когда один партнер — спокойный домосед, а другой — любитель путешествий и приключений. То же касается религиозных взглядов, отношения к деньгам, представлений о семье, желания детей, целей в жизни.
Плюс ко всему хороший муж честен, терпелив, признает свои ошибки, ставит семью в приоритете, не пытается при любой удобной возможности сбежать к друзьям, готов меняться в лучшую сторону, проявляет внимание, уважает, заботится, поддерживает, слушает и слышит, любит жену, интересуется ее жизнью и видит рядом с собой в будущем.
Как определить предрасположенность к отцовству
Когда разобрались, что ваш избранник будет хорошим мужем, остается один вопрос: каким он будет папой?
Выбирая мужа, мы ищем и отца для будущих детей.
С появлением ребенка, супруги получают новые роли — родители. В этот момент их жизнь кардинально меняется. Некоторые мужчины оказываются неготовыми к таким переменам из-за чего случаются проблемы в семье, которые порой доводят до развода. Чтобы снизить риск расставания, следует изучить несколько признаков хорошего отца:
- Он ухаживает, помогает жене даже в домашних делах и всячески проявляет «отцовскую» заботу.
Фото: freepik.com
У него есть младшие братья или сестры. В таком случае есть примерное представление о детях. Если он относится к родным с любовью, своему чаду мужчина точно будет рад.
Как ни странно, наличие домашнего животного тоже многое говорит о человеке. Нет, я не сравниваю пушистого друга с ребенком. Но, например, собака требует огромной ответственности. Ее жизнь зависит от хозяина. За ней важно ухаживать (гулять, кормить, мыть), заботиться, любить, уделять внимание (играть) и прочее. Если это все знакомо мужчине, значит его не испугают дополнительные трудности.
Посмотрите, как он относится к чужим детям. Когда не проявляет интереса, не страшно. Многие мужчины, равнодушные к незнакомым чадам, становятся потрясающими отцами. Главное, чтобы не раздражали крики, истерики, шум, топот и прочее.
Не считает, что ребенок — забота матери, а тоже участвует в воспитании и уходе за ним.
Сам говорит о желании продолжения рода.
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