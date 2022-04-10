Прямо в точку: 6 признаков, что ваш партнер будет хорошим мужем и отцом

Было бы потрясающе сразу узнать, как человек поведет себя в дальнейшем, станет ли он хорошим супругом и отцом. Но машины времени у нас нет, потому каждой женщине придется своими силами вершить судьбу. Будьте внимательней, чтобы в будущем не пришлось разочаровываться в мужчинах, страдать из-за неудачного брака, разводиться и жалеть потраченное время.

Давайте разберемся, на какие критерии при знакомстве с кавалером обращают внимание некоторые женщины? Кого-то привлекает самоуверенность, другие зациклены на определенной внешности и так далее. Это не совсем те характеристики, без которых будет трудно в семейной жизни. Есть куда более важные черты.

Кто он — достойный кандидат в мужья?

Не приемлет насилие

В первую очередь для счастливой совместной жизни важна гармония. Если мужчина не умеет контролировать себя и держать в руках, рано или поздно это может привести к катастрофическим последствиям. При чем здесь актуально не только физическое насилие, когда тираны вымещают свою злость на возлюбленных и причиняют телесную боль, но и эмоциональное. В этой связи сегодня распространено понятие «абьюз». Оно характерно для отношений, в которых один партнер нарушает личные границы другого, унижая, оскорбляя и всячески морально подавляя.