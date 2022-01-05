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Удачно выйти замуж: представители каких знаков зодиака оказываются лучшими мужьями

Каким должен быть идеальный муж? Этот вопрос волнует каждую женщину, ведь никому не хочется тратить время на отношения, которые не ждет счастливый финал. Так, астрологи выделили 3 знака зодиака, которые станут для своих жен надежной опорой.
Удачно выйти замуж: представители каких знаков зодиака оказываются лучшими мужьями

Водолей

Водолеи оказываются надежными спутниками, которые принимают на себя обязательства приобретенного статуса и активно их придерживаются. Они всегда открыты, готовы помочь и поддержать свою возлюбленную, но в то же время считают верной исключительно свою точку зрения.

Дева

Представители данного знака зодиака невероятно общительны и дружелюбны, они привлекают к себе много женщин. Однако они однолюбы, которые умело сочетают работу и семью, не обделяя обе сферы жизни своим вниманием. При наличии понимающей, скромной, самостоятельной и умеющей постоять за себя жены мужчины-Девы становятся идеальными супругами.

Весы

Прямолинейные Весы предпочитают доброжелательных, сострадательных и справедливых спутниц, которые будут разделять с ними не только быт и постель, но и хобби, интересы. На самом деле, чтобы получить практически идеального мужа, важно постепенно налаживать контакт и доверие с мужчинами-Весами. Об этом пишет Vologda-poisk.

Фото: freepik.com

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