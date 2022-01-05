Удачно выйти замуж: представители каких знаков зодиака оказываются лучшими мужьями
Водолей
Водолеи оказываются надежными спутниками, которые принимают на себя обязательства приобретенного статуса и активно их придерживаются. Они всегда открыты, готовы помочь и поддержать свою возлюбленную, но в то же время считают верной исключительно свою точку зрения.
Дева
Представители данного знака зодиака невероятно общительны и дружелюбны, они привлекают к себе много женщин. Однако они однолюбы, которые умело сочетают работу и семью, не обделяя обе сферы жизни своим вниманием. При наличии понимающей, скромной, самостоятельной и умеющей постоять за себя жены мужчины-Девы становятся идеальными супругами.
Весы
Прямолинейные Весы предпочитают доброжелательных, сострадательных и справедливых спутниц, которые будут разделять с ними не только быт и постель, но и хобби, интересы. На самом деле, чтобы получить практически идеального мужа, важно постепенно налаживать контакт и доверие с мужчинами-Весами. Об этом пишет Vologda-poisk.
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