Грудные войны: прилично ли кормить младенца у всех на глазах — колонка Ольги Нечаевой

Грудные войны: прилично ли кормить младенца у всех на глазах — колонка Ольги НечаевойИзвестный инфлюенсер высказала свое мнение по столь щекотливому вопросу.
Ольга Нечаева
Блогер, актриса, предприниматель, в свои 24 года имеет несколько бизнесов, воспитывает двух дочек
Этой осенью я выиграла премию в номинации «Бизнес прорыв 2021 года» на Fashion People Awards. Серьезная номинация, согласитесь? Но тут же была освистана всеми возможными представителями СМИ за «неподобающее» поведение на красной ковровой дорожке этого мероприятия. Знаете почему? Потому что вышла на нее с грудным ребенком и кормила перед камерами. Как я могла?! Именно эту тему я сегодня и хотела бы обсудить.
Искренне не понимаю, почему грудное вскармливание вызывает такой ажиотаж и столько бурных и противоречивых реакций. Казалось бы, что здесь такого — покормить ребенка на людях? Кто-то к этому процессу относится с умилением, а кому-то от этого неприятно, брезгливо и противно. Хотя, по сути, кого это должно волновать, когда мой ребенок висит на моей груди в тот момент, когда окружающим абсолютно ничего не видно. У нас даже звезды шоу-бизнеса выглядят более раздето, чем человек, кормящий грудью своего малыша!
Фото: личный архив Ольги Нечаевой
Я хотела бы, чтобы в нашем мире такой естественный процесс больше приветствовался окружающими или хотя бы считался само собой разумеющимся, потому что младенец, к сожалению, не контролирует свои желания и тем более не может терпеть голод. Если взрослый может зайти в любое кафе, ресторан, в конце концов шаурмечную, то у ребенка есть единственный вариант получить еду — грудь. А представьте, если эта кроха вдруг станет кричать на всю Вселенную от голода? Что лучше? Хорошо, если мне, допустим, неприятно смотреть, как другие люди едят — согласитесь, далеко не все делают это красиво. Я что, должна поднять бунт или, может быть, подойти к человеку и сказать, что это некультурно, почему вы так себя ведете…
Думаю, что такая неоднозначная реакция на ГВ в общественных местах происходит, потому что люди в нашем мире никак не могут понять: как человек выглядит, как он воспитывает своих детей, чему он их учит, где он их кормит, других вообще никаким образом волновать не должно. Есть такая замечательная фраза: «Границы одного человека заканчиваются там, где нарушаются границы другого». Это, пожалуй, самое подходящее выражение для описания всего, что касается грудного вскармливания и воспитания детей в целом. Я не нарушаю ничьих границ, не оголяю полностью грудь, у меня ничего не вылезает и не торчит во время кормления, но если кому-то неприятно или неловко на это смотреть, то человек может просто отвернуться. Визуально, если не приглядываться, все выглядит так, будто у меня на руках просто лежит ребенок — и не более.
Фото: freepik.com
Есть и другая сторона медали. Так как я публичная личность, одна из частей моей работы — появление на премиях, различных мероприятиях, красных дорожках в том числе. Но помимо этого, я остаюсь обычным человеком, матерью своим детям. Ребенка, который вполне комфортно переносит мое отсутствие, я оставляю дома, если опять-таки хочу этого, но, к сожалению, с 2-месячным малышом это невозможно, даже с учетом того, что можно сцедиться. У меня, допустим, такой ребенок, который не принимает бутылочку. Конечно, вы скажете, что у меня есть выбор: я могу остаться дома с ним, но помимо родительства и материнства я также хочу быть частью общества, хочу социализации, хочу общения с другими людьми, я не хочу отказываться от своей работы! Почему из-за того, что каким-то людям неприятно смотреть на кормящую мать, там, где, повторюсь, ничего не видно, ничего не торчит, ничего не выглядывает… почему я должна отказывать себе во многих мероприятиях, которые непосредственно связаны с моей деятельностью?
Грудное вскармливание, безусловно, это что-то личное, но вместе с тем это еще и очень естественный процесс, который подарила нам природа, и, к сожалению, против этого мы пойти не можем. Все, что остается нам делать — это быть более лояльными по отношению друг к другу.
Фото: архив пресс-служб, freepik