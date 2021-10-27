Грудные войны: прилично ли кормить младенца у всех на глазах — колонка Ольги Нечаевой

Я хотела бы, чтобы в нашем мире такой естественный процесс больше приветствовался окружающими или хотя бы считался само собой разумеющимся, потому что младенец, к сожалению, не контролирует свои желания и тем более не может терпеть голод. Если взрослый может зайти в любое кафе, ресторан, в конце концов шаурмечную, то у ребенка есть единственный вариант получить еду — грудь. А представьте, если эта кроха вдруг станет кричать на всю Вселенную от голода? Что лучше? Хорошо, если мне, допустим, неприятно смотреть, как другие люди едят — согласитесь, далеко не все делают это красиво. Я что, должна поднять бунт или, может быть, подойти к человеку и сказать, что это некультурно, почему вы так себя ведете…

Думаю, что такая неоднозначная реакция на ГВ в общественных местах происходит, потому что люди в нашем мире никак не могут понять: как человек выглядит, как он воспитывает своих детей, чему он их учит, где он их кормит, других вообще никаким образом волновать не должно. Есть такая замечательная фраза: «Границы одного человека заканчиваются там, где нарушаются границы другого». Это, пожалуй, самое подходящее выражение для описания всего, что касается грудного вскармливания и воспитания детей в целом. Я не нарушаю ничьих границ, не оголяю полностью грудь, у меня ничего не вылезает и не торчит во время кормления, но если кому-то неприятно или неловко на это смотреть, то человек может просто отвернуться. Визуально, если не приглядываться, все выглядит так, будто у меня на руках просто лежит ребенок — и не более.