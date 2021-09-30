Пермский стрелок: на что нужно обращать внимание при воспитании детей, чтобы избежать трагедии
Сегодня психопатия принимает иные формы и уже совсем необязательно в биографии убийцы иметь тяжелое прошлое с элементами насилия, чтобы получить преступника, взявшего в руки дробовик и без причин убивающего сокурсников. Поэтому очень важно не пускать все на самотек, а комплексно подойти к решению проблемы. И начать следует с анализа потенциала личности, то, что мы знаем как геном, или то, что мы видим в матрице. Подробнее рассказывает наш эксперт, психолог, нумеролог и автор уникальной методики статистического психоанализа Ольга Перцева.
Ольга Перцева
Психолог, нумеролог, автор уникальной методики статистического психоанализа
Если разбирать подробнее трагедию, случившуюся в Перми, то можно выделить несколько основных критериев, указывающих на потенциальные риски, влияющие на формирование характера ребенка.
Среда воспитания. Сегодня родитель обращает внимание на ребенка только с позиции так называемой «ветеринарной заботы»: накормить, одеть, запросить отчет об обучении. Если сделать отсылку к советским годам, то ответственность за развитие личности несло на себе общество, сейчас только родители, которые не всегда осознают понятие личности, не осознают, что личность развивается от рождения, личностью становятся. И главным в развитии личности будет накопленние опыта. К примеру, мама имеет показатели в матрице: сектор «Темперамент» 2+, «Логика» 55+, «Долг» 88+. В таком случае доверие к миру у мамы отсутствует, накопление опыта невозможно, соответственно, личность развивается не полноценно.
Память и ее главное значение. Память — главная функция мозга. От нее зависит речь, эмпатия, социализация. Ужасающий факт матрицы-2000 в том, что люди этого поколения лишены сектора «Память» в 90% анализируемых случаев, мы встречаем это как «Память» 9/пуст. Для нас с вами это означает, что мы имеем потенциал, в котором уже есть слабость тех характеристик, на которые мы опираемся при определении личности. А теперь представьте этот синтез: родитель, который не позволяет накапливать опыт, ограничивает контакт ребенка с внешним миром, а также ослабленный изначально потенциал личности, уже на начальном этапе имеющий симптомы разложенной. Один из главных критериев психопата — отсутствие эмпатии. При ослабленной «Память» в матрице 9/пуст эмпатии почти нет. Сам по себе такой человек с большим трудом понимает свои собственные чувства, те, которые он сам ощущает, не говоря уже об эмоциях других.
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Основной зоной риска для сложностей психики является сектор «Логика» 55/555 и ослабленный показатель сектора «Память» 9/пуст. Это не единственный код, но один из самых сильных. Чем он опасен: давление на логические центры, интроверсирует человека, отнимает у него потенциал пространственного мышления, а затем памяти и потенциал гиппокампа (отдела мозга, связанного с пространством и памятью). Сегодня невозможно уже представить подростка без компьютерных игр, невозможно отделить нас всех от социальных сетей, но социальные сети сами по себе не опасны, если они не влияют на ослабленный потенциал. Человек с ослабленной «Памятью» не осознает губительность нагрузки, которую он получает от взаимодействия с гаджетами, и вряд ли осознанно захочет компенсировать взаимодействие с телефоном чем-то связанным с общением с живым человеком, так как нигде больше он не получит столько дофамина. В итоге сначала страдают социализация, самооценка, потом личность. Мало кто из родителей сегодня осознает важность живого общения и мало кто готов недирективно создавать условия для развития личности. Чаще всего когда ребенок отказывается от живого общения, это воспринимается как норма. Более того, кому-то это просто удобно, когда ребенок всегда на глазах, тихо занят сам с собой, и поэтому редко кто из тревожных родителей согласится променять интроверта на экстраверта. А когда личность теряет связь с обществом, она постепенно теряет сочувствие и убивать уже не страшно, так как сложно осознать, что ты сам реален и что кто-то может испытывать боль и прочие чувства, память это просто не может освоить.
По горячим следам. Случай в Перми имел такую основу:
потеря смысла в жизни
потеря основ личности
потребность в самоутверждении
Молодой человек, совершивший преступление, имеет «ипохондрическую матрицу». Такие люди и дети очень часто совершают различные девиантные поступки, так как это один из немногих способов привлечь внимание к своей личности, вместо «ветеринарной заботы». «Ипохондрические матрицы» только и требуют того, чтобы в них замечали личность, между тем, начиная с детства, они ведут себя так, что вынуждают других себя спасать и то и дело оказывать элементарную заботу. Такой вот парадокс, где поведение таких детей заставляет их спасать от ужасного мира и ограничивать их столкновение с ним, а они как раз нуждаются в том, чтобы их научили с ним взаимодействовать и увидели в них личность.
Другая причина связана с фрустрациями и низкой инициативой (сектор «Семья» 1/2/пуст). Развитие высокой инициативы из низкой начинается тогда, когда родитель верит в то, что ребенок способен справиться с чем-то сам, у него может что-то получиться без поддержки. Если этого нет, у ребенка на всю жизнь пропадает опора в виде того, что могло бы поддержать и подсказать «все, что ты захочешь, будет доступно тебе, если ты будешь действовать, а не ждать».
У молодого человека из Перми был как раз такой случай, он не имел знания и, скорее всего, был воспитан так, что потерял способность к действию, из-за чего сильно страдала самооценка, а результатом всегда является потеря смысла в жизни.
Главный вывод :
При секторе «Память» 9/пуст — важно отдать предпочтение развитию пространственного мышления, накоплению сенсорного опыта. Наша память и ее состояние — это залог здоровья психики.
При секторе «Семья» 1/2 — давать возможность ребенку действовать, пробовать себя, знакомиться с миром, не ограничивать его попытки быть самостоятельным и не реагировать остро на его неудачи — они являются частью успеха.
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