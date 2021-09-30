Пермский стрелок: на что нужно обращать внимание при воспитании детей, чтобы избежать трагедии

Молодой человек, совершивший преступление, имеет «ипохондрическую матрицу». Такие люди и дети очень часто совершают различные девиантные поступки, так как это один из немногих способов привлечь внимание к своей личности, вместо «ветеринарной заботы». «Ипохондрические матрицы» только и требуют того, чтобы в них замечали личность, между тем, начиная с детства, они ведут себя так, что вынуждают других себя спасать и то и дело оказывать элементарную заботу. Такой вот парадокс, где поведение таких детей заставляет их спасать от ужасного мира и ограничивать их столкновение с ним, а они как раз нуждаются в том, чтобы их научили с ним взаимодействовать и увидели в них личность.

Другая причина связана с фрустрациями и низкой инициативой (сектор «Семья» 1/2/пуст). Развитие высокой инициативы из низкой начинается тогда, когда родитель верит в то, что ребенок способен справиться с чем-то сам, у него может что-то получиться без поддержки. Если этого нет, у ребенка на всю жизнь пропадает опора в виде того, что могло бы поддержать и подсказать «все, что ты захочешь, будет доступно тебе, если ты будешь действовать, а не ждать».

У молодого человека из Перми был как раз такой случай, он не имел знания и, скорее всего, был воспитан так, что потерял способность к действию, из-за чего сильно страдала самооценка, а результатом всегда является потеря смысла в жизни.

Главный вывод :

При секторе «Память» 9/пуст — важно отдать предпочтение развитию пространственного мышления, накоплению сенсорного опыта. Наша память и ее состояние — это залог здоровья психики.

При секторе «Семья» 1/2 — давать возможность ребенку действовать, пробовать себя, знакомиться с миром, не ограничивать его попытки быть самостоятельным и не реагировать остро на его неудачи — они являются частью успеха.