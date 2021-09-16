Орбакайте в асимметричном топе с длинным шлейфом и другие звезды на премии Fashion People Awards

На мероприятии появилось много звезд, среди которых Филипп Киркоров, Ани Лорак, Дима Билан, Николай Басков, Ирина Дубцова, Слава, Юлия Барановская, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Брендон Стоун, Наталья Бардо, Артем Качер, Дима Масленников, группа Dabro, София Кальчева, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Султан Лагучев, Юлия Беретта, Роман Курцын, Эльгиза Каражанова, Сурен Платонов, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина, Олеся Судзиловская и многие другие.

Пожалуй, самым эффектным на церемонии стал образ Кристины Орбакайте, которая появилась в шикарном total black — роскошном асимметричном топе с длинным шлейфом от бренда Balenciaga и узких кожаных брюках. Нельзя обойти вниманием и актуальную прическу — стилисты зачесали волосы Кристины назад и добавили объема. На церемонии певица получила награду как «Икона стиля».