Орбакайте в асимметричном топе с длинным шлейфом и другие звезды на премии Fashion People Awards
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Фото: архив пресс-службы
На мероприятии появилось много звезд, среди которых Филипп Киркоров, Ани Лорак, Дима Билан, Николай Басков, Ирина Дубцова, Слава, Юлия Барановская, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Брендон Стоун, Наталья Бардо, Артем Качер, Дима Масленников, группа Dabro, София Кальчева, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Султан Лагучев, Юлия Беретта, Роман Курцын, Эльгиза Каражанова, Сурен Платонов, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина, Олеся Судзиловская и многие другие.
Пожалуй, самым эффектным на церемонии стал образ Кристины Орбакайте, которая появилась в шикарном total black — роскошном асимметричном топе с длинным шлейфом от бренда Balenciaga и узких кожаных брюках. Нельзя обойти вниманием и актуальную прическу — стилисты зачесали волосы Кристины назад и добавили объема. На церемонии певица получила награду как «Икона стиля».
Фото: архив пресс-службы
Наталья Подольская тоже выбрала черный цвет для выхода. Певица пришла на премию в комплекте из кроп-топа и длинной юбки с эффектным разрезом. А вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым они стали Fashion-парой года.
Фото: архив пресс-службы
Олеся Судзиловская вышла в необычном черном платье с огромными розовыми рукавами-фонариками и серебристых туфлях на платформе.
Фото: архив пресс-службы
Ведущая церемонии Юлия Барановская появилась в красном ассиметричном платье с одним рукавом. Волосы звезды были элегантно уложены волнами.
Фото: архив пресс-службы
Для гостей выступили певица Слава, Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков, группа «Винтаж», Юлия Савичева, Николай Басков, Дима Билан, Наталья Гордиенко, молодые исполнители Ваня Дмитриенко и Хабиб, Galibri & Mavik и другие.
Фото: архив пресс-службы