5 простых приемов, чтобы мотивировать мужчину зарабатывать больше

Заставить нельзя, но можно мотивировать. И это не просто вопрос терминологии. Главное преимущество мотивации заключается в том, что мужчина получает возможность самостоятельно принимать решения. Задача женщины при этом — деликатно подтолкнуть его в правильном направлении. Несколько простых приемов помогут вам сохранить мир и покой в семье, а также позволят вашему избраннику найти возможность реализовать свои способности.

Наметить цель

В каждой семье должны быть идеалы, цели и мечты, которые разделяют оба супруга.