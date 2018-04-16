5 простых приемов, чтобы мотивировать мужчину зарабатывать больше

Заставить нельзя, но можно мотивировать. И это не просто вопрос терминологии. Главное преимущество мотивации заключается в том, что мужчина получает возможность самостоятельно принимать решения. Задача женщины при этом — деликатно подтолкнуть его в правильном направлении. Несколько простых приемов помогут вам сохранить мир и покой в семье, а также позволят вашему избраннику найти возможность реализовать свои способности.
Наметить цель
В каждой семье должны быть идеалы, цели и мечты, которые разделяют оба супруга.
Движение к ним очень сближает, способствует возникновению доверия между партнерами и объединяет их. Важно, чтобы мужчина чувствовал, что доминирующая роль в этом движении принадлежит ему. Если он будет знать, чего хочет, то сумеет преодолеть любые препятствия на пути к своей цели. Ошибочно убеждение, что общие цели появляются у супругов сами собой. Как правило, об этом можно судить еще до свадьбы: если будущий муж абсолютно равнодушен к тому, что интересует женщину, заставить его изменить отношение в браке будет непросто. Например, если для мужа главное наука (справедливость, близость к природе), а деньги не так важны, то вряд ли жене стоит рассчитывать, что он пожертвует своими идеалами, чтобы больше работать или заниматься не тем, что ему нравится. Но если она вместе с ним начнет мечтать, скажем, о Нобелевской премии (политической карьере или собственном доме у моря), то цель станет ясна — и средства появятся.