Нам нужно серьезно поговорить…

От одной формулировки становится не по себе. Представьте, к примеру, что начальник или близкая подруга так начнут диалог с вами. Мозг сразу непроизвольно генерирует миллион не самых оптимистичных вариантов развития событий. Мужчина, услышав такое, заранее впадает в панику. Хуже может быть только сообщение с подобной новостью, отправленное ему на телефон. Даже если предстоит действительно важный разговор, лучше перейти сразу к делу.

Ты правда меня любишь?

Давайте честно: в большинстве случаев женщина заранее знает ответ. Мало кого убедят слова, если действия говорят об обратном. Если отношение мужчины вызывает у вас сомнения, то он и сам сомневается в собственных чувствах. А своим вопросом вы буквально припираете его к стенке и требуете признаний. Вот именно в этот момент он вас точно не любит: вы ставите его в неловкое положение.

Ты меня не любишь!

Эти слова, брошенные в ссоре или сказанные в шутку, кроме раздражения не вызывают никаких эмоций. Особенно мужчину возмутит такое заявление, если он всеми силами старается угодить своей женщине. Ну а если они правдивы, то тем паче, как известно, правда глаза колет.

До меня ты любил кого-то так же сильно?

А это вам зачем? Чтобы вспомнил, кого любил, и начал сравнивать? А вдруг не в вашу пользу? Рассуждать о своих чувствах мужчины не любят. Даже если он и любил кого-то, то наверняка тактично промолчит, чтобы вас не обидеть и не задеть. К чему вспоминать прошлое? Сейчас он с вами.

Ты мне когда-то изменял?

Этот вопрос способен пробудить целую бурю негативных эмоций. Если что-то и было, скорее всего, вам в этом никто не признается, поэтому спрашивать бессмысленно. Если ничего не было, вы оскорбите человека недоверием.