Российские мужчины рассказали, какие женщины им нужны

С 7 по 12 марта в 52 регионах России специалистами «Левада-центр» был проведен социальный опрос, в котором приняли участие 1,6 тысяч жителей городов и сел. Его результаты показали, что и мужчины, и женщины стали меньше ценить порядочность. Также стало понятно, какими качествами должны обладать женщины, чтобы понравиться российскому мужчине, и какие качества ценят российские женщины в мужчинах.

Чтобы быть желанным, мужчине достаточно быть умным (это качество ценит 51% женщин) и хорошо зарабатывать (это качество ценит 42% женщин). Порядочные мужчины нужны лишь 37% женщин, тогда как 25 лет назад это качество было важно 57% дам. Внешность же совершенно не важна: за сексапильность проголосовал всего 1% женщин, за красоту в целом — 5%.

Чтобы стать счастливыми женами представительницам слабого пола достаточно быть хозяйственными, заботливыми и красивыми. За первые два качества проголосовали 46% и 32% соответственно. Красота нужна 31% мужчин. Зарабатывать женщина не должна, это важно лишь 4% мужчин, ум будет ценить только каждый четвертый.

Впрочем, в ближайшее время ситуация с порядочностью может измениться. «Трагедия в Кемерово обнажила кризис нравственности в нашем обществе. Десятки погибших — ужасная потеря. Но есть еще аборты, половина из которых совершается по принуждению мужчин, как утверждают женщины в соцопросах. Есть тысячи неплательщиков алиментов. Это все вещи одного порядка», — цитируют «Известия» демографа Игоря Белобородова.

А вы согласны с результатами опроса?

Фото: globallookpress