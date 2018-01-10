Знакомство с иностранцами в интернете: кому и зачем это нужно
Самое очевидное предположение напрашивается само собой: в эпоху кризиса, а уж тем более в эпоху застоя многие подумывают о переезде за границу, в Европу или Америку. Матримониальная карта в этом плане кажется если не самой выигрышной, то уж во всяком случае беспроигрышной, особенно для женщин.
Однако, по статистике дейтинг-сервиса badoo, например, на самом деле российские женщины сейчас ищут знакомства с иностранцами не для того, чтобы удачно выйти замуж. Эта цель, конечно, присутствует, но она далеко не первая в рейтинге. Топ-5 дейтинг-целей выглядит вот так:
1-е место
Знакомства без обязательств
Парадокс, но за последние 20 лет цели женщин вообще и их цели на сайтах знакомств и дейтинг-сервисах поменялись радикально. Если раньше девушки обращались в специальные службы, чтобы избежать «несерьезных» отношений, то теперь наоборот. Знакомство, которое месяцами, а то и годами может существовать онлайн, гарантирует участникам процесса физическую и финансовую безопасность, а потому кажется удобным и необременительным. Общение, возобновляемое в любую свободную минуту (причем временной отрезок «минута» следует воспринимать буквально), не нарушает привычного уклада жизни, не вредит карьере и даже не препятствует существованию параллельных романов. Вы ничем не рискуете, вы никому не должны, но при этом живете в ощущении, что у вас есть родственная душа и романтические отношения.
2-е место
Путешествия
Для заядлых путешественниц дейтинг-сервисы — это самый эффективный способ найти гида в любом незнакомом городе. Многие иностранцы с радостью покажут вам «открыточные» достопримечательности и проведут в самые нетуристические места: аутентичные кафешки «только для местных», частные галереи, куда можно попасть только по приглашению, магазины и лавки, где можно приобрести товары местного производства по ценам не для туристов, а для своих... Если от вас что и потребуется взамен, то только аналогичная услуга, когда онлайн-знакомец приедет в ваш город.
3-е место
Общение по интересам
Зачастую это следствие предыдущей цели. Когда вас в незнакомом городе поводят по местам «для своих» и познакомят с творчеством местного гения, вы можете проникнуться… И, вернувшись домой, не найти информации по интересующей вас теме ни на русском, ни даже на английском языке. И тогда у себе в анкете на дейтинг-сервисе вы смело пишете: «Интересуюсь творчеством шевалье Пупкинуа, ищу единомышленников», — кто-нибудь из живущих на родине гения наверняка откликнется.
4-е место
Бесплатный языковой практикум
Давно известно, что лучший способ выучить язык — говорить на нем о любви. Можно не о любви, главное — с носителем и в ежедневном режиме. Преимущество дейтинг-сервисов в том, что вы можете честно озвучить свои образовательные намерения, а можете объявить их второстепенными и искать в Сети романтические знакомства — собеседники найдутся непременно. Причем поскольку замуж вам за них не выходить, то даже лучше будет, если вы не станете сосредотачиваться на «родстве душ»: чем шире круг языкового общения, чем более разные слои общества в нем представлены, тем богаче окажется ваш активный словарный запас.
Причем наличие в дейтинг-сервисах мессенджеров и видеочатов позволит вам с успехом практиковать как устную, так и письменную речь.
5-е место
Брак с иностранцем
А почему бы нет?
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