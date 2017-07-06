Как найти грань между свободой личности и семейными обязанностями? И нужно ли вообще ее искать? Это всего лишь мнение редактора Passion.ru Юлии Веркловой. У вас может быть другой жизненный опыт и другие соображения на этот счет.

В лихие 90-е была популярная идея, и я, работая в модном «девочковом» журнале, сама же ее и раскручивала. А сейчас ее раскручивает один дорогой психолог (тоже, кстати, стартовавший в лихие 90-е). Формулируется красиво: каждый человек несет ответственность только за себя и только перед собой. Ленинское «нельзя жить в обществе и быть свободным от общества» выглядит пошлым и бледным на этом фоне…

Свобода внутри семьи

Раньше у меня был другой муж. Пацан из 90-х — крутой и уверенный, что никто никому ничего не должен. У него был свой бизнес, прочно укрытый от налогов (он же не должен ничего государству), бывшая жена с бывшими детьми («это она так решила — я им ничего не должен»), ну и я — тоже вся такая свободная, но очень тревожная.

Я всегда нервничаю, если человек опаздывает. Мне кажется, что порядочный человек не может просто опаздывать, зная, что его ждут. Он должен хотя бы позвонить. А раз не звонит и не едет, значит, случилось страшное. Муж мой тогдашний опаздывал все время, не звонил никогда и раздражался, если звонила я. «Если со мной действительно что-то случится, — говорил он назидательно, — то тебе сообщат». И это был, пожалуй, единственный камень преткновения: я считала, что он должен звонить, потому что я волнуюсь, а он считал, что не должен: я волнуюсь — это мои проблемы.

Во всем остальном мы были свободны: я сама зарабатывала — а потому сама решала, когда мне ужинать дома, а когда в кафе с подружками. Он, соответственно, тоже. Финансовая свобода в сочетании с «никто никому ничего не должен» доходила до комизма: если мне кажется, что нужно сделать ремонт, то пусть я и занимаюсь ремонтом. Ах так? Ну тогда, раз он считает, что ему в этой отремонтированной спальне нужно спальное место, пусть едет покупать двуспальную кровать: меня концептуально устраивает мой диванчик... Спальня в итоге выглядела довольно эклектично.