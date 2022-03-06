Время страсти: как весна влияет на сексуальное влечение женщин и мужчин

У мужчин за половое возбуждение отвечает тестостерон. Если сравнивать с зимой, в весеннее время значительно увеличивается количество солнечных дней. Благодаря этому человек перестает испытывать дефицит витамина Д. Когда показатели полезного элемента оказываются в норме, организму легче вырабатывать больше мужского гормона и сдерживать уровень мелатонина в рамках нормы. Соответственно, у представителей сильного пола наблюдается прилив сил, улучшение настроения и увеличение желания физической близости.

Что еще влияет на либидо

Конечно, сексуальное влечение зависит не только от времени года и количества определенных гормонов в организме. На либидо действуют генетика, заболевания, медикаменты и прочие факторы, которые обсудим далее.

Время суток

На сексуальную энергию влияют внутренние часы человека. Причем у мужчин и женщин они совершенно разные. Считается, что у одних пик половой активности приходится на раннее утро, тогда как у вторых наибольшее возбуждение отмечается вечером.

Цикл

Представители сильного пола наиболее страстны, когда тестостерон находится на пике. А со снижением концентрации соответствующего гормона у них ослабевает и либидо.

У женщин тяга к сексу отчасти зависит от менструального цикла. Наиболее сильное влечение появляется в середине цикла. Этот период приходится близко к овуляции, что обусловлено детородной функцией, поскольку тогда появляются высокие шансы забеременеть. Примерно за 5 дней до и столько же после, дамы достигают пика желания, а затем оно постепенно угасает и снова набирает обороты уже в следующем цикле.