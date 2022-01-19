Россиянам назвали главную причину снижения сексуального влечения в парах

В первую очередь следует бороться с унынием и учиться находить плюсы там, где, казалось бы, их нет. А поднять настроение помогают занятия любимым делом, отметила психолог-сексолог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также важно поддерживать физическую форму и привлекательность. Это не позволит уменьшить сексуальный интерес в паре, а интим очень важен, поскольку снижает уровень стресса.