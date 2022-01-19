Россиянам назвали главную причину снижения сексуального влечения в парах
По словам эксперта, люди привыкли приводить себя в порядок для походов на работу или учебу. Однако с приходом «удаленки» многие впали в затяжную депрессию, которая лишает желания следить за своим внешним видом, отсюда и проблемы в постели. «Сейчас все скатились до пижамы, до стоптанных тапочек, и такая идентификация меняется супружеская. Конечно, финансовые какие-то вещи тоже влекут за собой упреки, недомолвки. Это все сказывается не в лучшую сторону нормального сексуального гармоничного контакта», — рассказала Анна Котенева.
В первую очередь следует бороться с унынием и учиться находить плюсы там, где, казалось бы, их нет. А поднять настроение помогают занятия любимым делом, отметила психолог-сексолог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Также важно поддерживать физическую форму и привлекательность. Это не позволит уменьшить сексуальный интерес в паре, а интим очень важен, поскольку снижает уровень стресса.
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