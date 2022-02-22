Какое влияние на либидо оказывает первый секс, выяснили ученые

У женщин обычно половое влечение слабее, чем у мужчин, потому они менее сексуально активны. Но в ходе исследования с участием 838 взрослых гетеросексуальных женщин и мужчин выяснилось, что уровень желания у представительниц прекрасного пола был значительно ниже только тогда, когда первый сексуальный опыт не был приятным и не закончился оргазмом.

«Женщины в два раза реже, чем мужчины, сообщали о том, что удовлетворены первым половым актом, и примерно в восемь раз реже испытывали оргазм», — сообщила ведущий автор исследования психолог Диана Пераджин. Она также отметила, что если женщины смогли испытать оргазм при первом сексуальном опыте, они были заинтересованы в сексе не меньше, чем мужчины.