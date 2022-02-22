Какое влияние на либидо оказывает первый секс, выяснили ученые
У женщин обычно половое влечение слабее, чем у мужчин, потому они менее сексуально активны. Но в ходе исследования с участием 838 взрослых гетеросексуальных женщин и мужчин выяснилось, что уровень желания у представительниц прекрасного пола был значительно ниже только тогда, когда первый сексуальный опыт не был приятным и не закончился оргазмом.
«Женщины в два раза реже, чем мужчины, сообщали о том, что удовлетворены первым половым актом, и примерно в восемь раз реже испытывали оргазм», — сообщила ведущий автор исследования психолог Диана Пераджин. Она также отметила, что если женщины смогли испытать оргазм при первом сексуальном опыте, они были заинтересованы в сексе не меньше, чем мужчины.
В то же время на уровень сексуального желания у мужчин первый раз не влияет, говорится в соответствующей статье, опубликованной в журнале Journal of Sex Research.
«Вместо того чтобы указывать на фиксированные гендерные различия в сексуальном желании, наши результаты позволяют предположить, что сексуальный дебют, лишенный оргазма, может быть обычной частью сексуальной социализации женщин, где нет мотивации к сексуальной активности. Такой сексуальный дебют скорее разочаровывает, чем радует», — добавила специалист.
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