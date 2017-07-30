Человеческий организм всегда подает сигналы о неполадках. Однако в повседневной суете мы часто их игнорируем.

А профилактические обследования для большинства из нас вообще нечто теоретическое: вроде надо, но все время некогда. Вот почему опасные заболевания часто обнаруживаются на той стадии, когда уже ничего нельзя исправить. Вот так выглядит убийственная пятерка.

Опухоли яичников

Гинекологические заболевания очень часто протекают бессимптомно или же маскируются под иные недомогания. Если заболевания шейки матки можно застать буквально на «нулевой» стадии благодаря ежегодным осмотрам у гинеколога, то рак яичников или тела матки не выдает себя очень долго.

Как заметить

Самыми явными признаками подобных проблем принято считать патологические выделения из влагалища, боли в животе и нарушения в менструальном цикле, однако не всегда такие симптомы будут явными, а возможно, и вовсе не проявятся. Большинство гинекологических заболеваний дублируют симптомы, сопровождающие другие болезни, поэтому не всегда пациентка оказывается у правильного врача вовремя. Насторожить вас должны следующие признаки: