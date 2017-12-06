Девушки и женщины, которые обращаются к пластическому хирургу по столь интимному вопросу, как правило, преследуют одну цель — улучшение качества сексуальной жизни. Точка G — объект множества споров и разногласий. Почему вопрос о ее существовании до сих пор остается открытым? Рассуждает пластический хирург клиники «Коррект» Дмитрий Скворцов.

Дело в том, что достичь наивысшей степени наслаждения во время секса удается далеко не каждой женщине. Причин тому несколько: дефицит эстрогенов — женских половых гормонов, анатомические особенности, пониженная чувствительность нижнего отдела передней стенки влагалища. Не менее важный фактор, влияющий на интимную жизнь, — психоэмоциональное состояние. Постоянный стресс, подавленное настроение, усталость, посторонние мысли, низкая самооценка, недовольство собственной внешностью, неподходящая атмосфера мешают расслабиться и получить удовольствие.

Где же находится точка G

Поиски «волшебной» точки начались еще в середине XX века, когда впервые о ее существовании сообщил немецкий гинеколог Эрнст Грэфенберг. Тайна о точном расположении, к сожалению, так и осталась официально нераскрытой. С тех пор проводилось немало исследований, но однозначного решения по этому вопросу не принято по сей день. Ученые разделились на два лагеря: кто-то уверенно называет координаты заветной точки, а кто-то утверждает, что подобные рассуждения лишь попытка ввести людей в заблуждение.

Одной из последних новостей стало открытие профессора из Италии Эммануэль Джаннини. Она обнаружила, что вагинальный оргазм чаще испытывают те женщины, у которых ткань между уретрой и вагиной плотнее, значит, речь может идти о научном подтверждении существования точки G.

Согласно анатомическим исследованиям, G-spot, она же точка G, располагается в среднем в 3–5 см от преддверия влагалища на передней стенке за лобковой костью и уретрой. В состоянии покоя ее размеры составляют 0,75–3 см, а в состоянии возбуждения после стимуляции — в 2–3 раза больше.

Как может помочь пластическая хирургия

Если все испробованные методы и техники стимуляции точки G оказались малоэффективными, еще не все потеряно. Основной путь к достижению желаемого результата — аугментация, или увеличение точки G. Первый способ — введение геля на основе гиалуроновой кислоты, благодаря чему объем чувствительной зоны становится больше, а вместе с тем повышаются и шансы испытать вагинальный оргазм. После такой процедуры расправляются складки слизистой, а также сужается просвет влагалища, что позволяет усилить ощущения как у самой девушки, так и у ее партнера. Как результат при половом акте происходит стимуляция этой эрогенной зоны в полном объеме.

По своим свойствам гиалуроновая кислота имеет ревитализирующий (т. е. увлажняющий и питательный) эффект для слизистой влагалища. В целях безопасности введение филлера осуществляют через канюлю под аппликационной анестезией. Процедура занимает не более получаса, а восстановительный период составляет три дня, после чего можно с новыми ощущениями возвращаться к половой жизни. Из минусов, пожалуй, следует выделить один: результат аугментации точки G носит временный характер. Длительность эффекта довольно индивидуальна, в среднем за повторными процедурами женщины обращаются через полгода-год.

Второй способ, который могут предложить специалисты, — липофиллинг. С целью увеличения чувствительности пациентке вводят ее собственные аутожировые клетки в зону точки G. Эта процедура длится чуть дольше и занимает примерно один час, а восстановление происходит так же быстро — за три дня.

Обе процедуры стали невероятно популярными, так как они абсолютно безболезненны, совершенно безопасны и не требуют серьезного хирургического вмешательства. После увеличения точки G пациентки отмечают улучшение качества и количества половых актов, усиление сексуального желания, а также, что не менее важно, повышение самооценки, победу над мучительными комплексами и появление уверенности в себе.

Текст: Анастасия Бурмистрова

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