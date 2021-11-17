Как вернуть страсть в отношения после рождения ребенка и избежать измен

По словам специалиста, интим — это, прежде всего, реализация репродуктивного потенциала, когда эта задача выполнена наступает очередь роли «родителя». Как заложено природой, в этот момент понижается тестостерон и, соответственно, тяга к близости с партнером.

«Далее наступает фаза или смирения или попыток вернуть краски жизни», — продолжил сексолог в беседе с «Пятым каналом». Тогда открывается несколько вариантов развития событий: человек может пустить все на самотек или попытаться обновить отношения, особенно, если партнер в этом заинтересован.

Также успех в личной жизни обеспечен, когда молодые родители смогут находить время друг на друга. В противном случае, если любимый человек не намеревается вернуть секс, приходит разочарование и партнеры начинают отдаляться. «Эти люди, не желающие разводиться, продолжая любить в братско-сестринском варианте, но не получающие впечатлений и тепла, пытаются добирать это на внешнем периметре. Так появляются любовницы или любовники, разовые связи», — сообщил Кульгавчук.

В конечном итоге остается лишь два варианта: развод или усиленная работа над отношениями. Врач-сексолог считает, чтобы спасти брак и вернуть в отношения страсть, важно пытаться самостоятельно устранить проблемы или обратиться к специалистам.