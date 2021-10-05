Как разжечь огонь любви и страсти холодной осенью

«Капание теплого свечного воска на ваше тело дает небольшую встряску нервной системе, которая усиливает возбуждение», — сообщила Эмили Морс и посоветовала перед использованием ознакомиться с инструкцией.

С приходом осени мы одеваемся теплее и в несколько слоев, так, эксперт по сексу рекомендует воспользоваться этим и побаловать избранника стриптизом. Во время эротического танца оголяйтесь медленно, чтобы подразнить и потомить своего партнера в ожидании. Разнообразить секс можно также с помощью одежды, только теперь понадобятся необычные костюмы и немного фантазии, тогда у вас получится устроить ролевые игры.

Еще одним способом «согреться» Эмили Морс назвала каминную романтику. Для чего надо расположиться перед камином и провести романтический вечер, но перед этим лучше позаботиться об импровизированной кровати. «Разбросанные по полу подушки и одеяла добавят в романтическую атмосферу уют, когда вы будете наслаждаться друг другом», — эксперт поделилась советом с Daily Star.