В идеальном мире для успешного окончания полового акта должны совпасть несколько основных факторов: желание, приятная атмосфера, стабильный гормональный фон, эмоциональное состояние и как минимум готовность партнера заботиться не только о своем оргазме. Но, к сожалению, мы живем не в сказке, наш мужчина — не всегда принц на белом коне, а на оргазмах свет клином не сошелся. В реальной жизни мы имеем следующие цифры: только 20% всех женщин регулярно испытывают оргазм без дополнительной стимуляции клитора. Статистика, конечно, неутешительная, но это вовсе не повод расстраиваться. Хороший секс — это прекрасно, и именно потому, что степень его «хорошести» не оценивается наличием или отсутствием оргазма. Вот пять причин, почему занятия сексом хороши сами по себе:

Это отличная зарядка

Во время интенсивных занятий сексом организм получает достаточную дозу активности и стресса. Организм женщины более чем приспособлен к такой встряске, поэтому секс приводит организм в тонус гораздо лучше посещения элитного спортзала. Конечно, это не заменит плавание или жим штанги, но, например, несколько минут активных движений в позе «Наездница» укрепят бедра и ягодицы, а средний по продолжительности половой акт поможет сжечь около 70 килокалорий (примерно столько содержится в одной шоколадной конфете). При этом удовольствие от процесса точно не меньше, чем на тренажерах. Ну а результат — в следующий раз…