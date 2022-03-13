Секреты идеального любовника: как вести себя с женщиной, чтобы она сгорала от желания

Когда новые влюбленные достаточно сблизились, пора идти «в наступление» и удивлять свою даму. Но есть вероятность, что с выполнением последней задачи могут возникнуть трудности, поскольку для удовлетворения женщины надо постараться. Представители сильного пола считают женский организм неизведанным механизмом, требующим исключительного подхода. В чем-то здесь есть своя правда, но по факту не все так страшно. На самом деле даже в первый раз можно доставить женщине удовольствие, и в этом нет ничего сложного. Есть несколько секретов, которые позволят сделать ночь незабываемой.

Способы стать идеальным любовником

До интима:

Следите за здоровьем

Конечно, хороший секс — залог здоровья. Но и от физического состояния человека зависит качество интима. В этом деле нужна выносливость, а чтобы не запыхаться уже через пару минут, важно заниматься спортом. Активный образ жизни полезен в том числе для нормального кровообращения, а также для психики, что важно для эректильной функции.