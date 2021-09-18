Любит — не любит: как долго мужчина может скрывать свои чувства
Принято считать, что женщины — эмоциональны, а мужчины более рациональны, но при этом не совсем лишены чувств, а лишь тщательно их скрывают. Однако нередко с самого детства мальчикам неосознанно внушают, например, что плакать — стыдно и не под стать настоящему мужчине. Тем самым можно непреднамеренно лишить ребенка возможности проявлять внешние эмоции. При чем, если перестараться, человек начнет скрывать не только негативные, но и положительные чувства. Таким образом еще в детстве возможно вручить целый список проблем в будущих отношениях с женщинами, которым важны чувства.
Причины скрытия чувств
Мужчина может скрывать свою симпатию, если не свободен. Нередки случаи, когда молодой человек не хочет разрушать сложившиеся отношения даже после встречи девушки, которая «запала» в душу. В первую очередь вашему избраннику понадобится время, чтобы все тщательно обдумать и взвесить все «за» и «против». Все же мужчины рациональны и постараются избежать ошибок на волне новых чувств.
Возможен и противоположный вариант, когда парень боится потерять личную свободу и привык к одиночеству за продолжительную холостяцкую жизнь. Таких людей беспокоит стабильность в отношениях и волнует, что он может потерять свою независимость, придется менять все привычки, нарушать устои.
Старается скрывать свои чувства и мужчина, в опыте которого были неудачные отношения и, возможно, их нелегкий разрыв. Тогда он пытается избежать повторения боли и старается не торопиться с проявлением влюбленности. В основном он тянет время, чтобы получше присмотреться к своей новой знакомой.
Следующая причина элементарна: ваш ухажер на данный момент не уверен и не определен в своих чувствах. Однако может быть и, наоборот, он сомневается во взаимности своей избранницы и боится получить отказ.
Женщина не получает признаний в любви и потому, что мужчина боится нести ответственность за свои слова и старается ими не разбрасываться, пока не будет абсолютно уверен.
Исходя из вышеперечисленных причин, представительницам прекрасного пола не стоит давить на объект своей любви. Ему необходимо дать время подумать и позволить разобраться в своих чувствах, чтобы избежать ошибок и вследствие не разочаровать вас ложными надеждами.
Как понять, что вы нравитесь мужчине
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Внимание. Если молодой человек действительно увлечен представительницей прекрасного пола, значит будет всячески проявлять к ней внимание. Среди скрытых сигналов на влюбленность намекает повышенный интерес к девушке, ее личной жизни и увлечениям. В таких случаях кавалер внимательно слушает женщину, даже когда разговор ему кажется неинтересным, и многое запоминает, а, находясь в компании, уделяет своей избраннице заметно больше внимания, нежели остальным. Комплименты, шутки, улыбки, пронзительный взгляд и прочие знаки внимания — все это тоже говорит о вашей привлекательности для ухажера.
Уклонение. В некоторых случаях кавалер оказывается застенчивым и не проявляет открытый или даже скрытый интерес. Вместо внимания он, наоборот, начинает сторониться новую возлюбленную в попытках побороть и утаить весь шквал чувств по отношению к ней. Тогда он становится растерянным и начинает нервничать особенно, когда вы появляетесь в его поле зрения. Определить тщательно скрываемую симпатию в таком случае можно по взгляду: мужчина больше не смотрит вам в глаза.
Безразличие. Иногда воздыхатель надевает безэмоциональную маску, под которой он в большинстве случаев буквально разрывается от чувств. Однако предпочитает скрывать свое отношение к девушке и маскировать его холодностью. При таком положении дел лучше примените наблюдательность, а также постарайтесь ненавязчиво очаровывать мужчину, чтобы он быстрее решился открыться вам.
Почему не признается в любви
Если вы вместе уже давно, но вам так и не посчастливилось услышать три заветных слова о любви — не расстраивайтесь. Конечно, женщины «любят ушами», но для мужчин по большей части главном считаются дела и поступки, на которые вам, кстати, стоит обращать внимание. Зачастую именно через действия спутники привыкли проявлять свои чувства. Ваш мужчина постоянно рядом, не бросает в трудных ситуациях, поддерживает, проявляет заботу и интересуется вашей жизнью? Если это так, пожалуй, трудно усомниться в его любви.
Самым правильным решением со стороны девушки будет бросить попытки выудить от него признание, поскольку партнер должен сам сделать этот шаг и произнести желанные для вас слова.
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