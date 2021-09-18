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Любит — не любит: как долго мужчина может скрывать свои чувства

Наверняка чуть ли не каждый человек однажды слышал суждение о том, что женщины любят ушами. Представительницы прекрасного пола всегда более откровенны со своими избранниками и предпочитают не скрывать своих чувств, чего ждут и от противоположного пола. По той же причине они искренне не понимают, почему их ухажер не проявляет своих чувств, и начинают сомневаться в том, что могут быть ему интересны.
Любит — не любит: как долго мужчина может скрывать свои чувства

Принято считать, что женщины — эмоциональны, а мужчины более рациональны, но при этом не совсем лишены чувств, а лишь тщательно их скрывают. Однако нередко с самого детства мальчикам неосознанно внушают, например, что плакать — стыдно и не под стать настоящему мужчине. Тем самым можно непреднамеренно лишить ребенка возможности проявлять внешние эмоции. При чем, если перестараться, человек начнет скрывать не только негативные, но и положительные чувства. Таким образом еще в детстве возможно вручить целый список проблем в будущих отношениях с женщинами, которым важны чувства.

Причины скрытия чувств

  1. Мужчина может скрывать свою симпатию, если не свободен. Нередки случаи, когда молодой человек не хочет разрушать сложившиеся отношения даже после встречи девушки, которая «запала» в душу. В первую очередь вашему избраннику понадобится время, чтобы все тщательно обдумать и взвесить все «за» и «против». Все же мужчины рациональны и постараются избежать ошибок на волне новых чувств.

  2. Возможен и противоположный вариант, когда парень боится потерять личную свободу и привык к одиночеству за продолжительную холостяцкую жизнь. Таких людей беспокоит стабильность в отношениях и волнует, что он может потерять свою независимость, придется менять все привычки, нарушать устои.

  3. Старается скрывать свои чувства и мужчина, в опыте которого были неудачные отношения и, возможно, их нелегкий разрыв. Тогда он пытается избежать повторения боли и старается не торопиться с проявлением влюбленности. В основном он тянет время, чтобы получше присмотреться к своей новой знакомой.

  4. Следующая причина элементарна: ваш ухажер на данный момент не уверен и не определен в своих чувствах. Однако может быть и, наоборот, он сомневается во взаимности своей избранницы и боится получить отказ.

  5. Женщина не получает признаний в любви и потому, что мужчина боится нести ответственность за свои слова и старается ими не разбрасываться, пока не будет абсолютно уверен.

Исходя из вышеперечисленных причин, представительницам прекрасного пола не стоит давить на объект своей любви. Ему необходимо дать время подумать и позволить разобраться в своих чувствах, чтобы избежать ошибок и вследствие не разочаровать вас ложными надеждами.

Как понять, что вы нравитесь мужчине

Любит — не любит: как долго мужчина может скрывать свои чувства

Фото: freepik.com

Внимание. Если молодой человек действительно увлечен представительницей прекрасного пола, значит будет всячески проявлять к ней внимание. Среди скрытых сигналов на влюбленность намекает повышенный интерес к девушке, ее личной жизни и увлечениям. В таких случаях кавалер внимательно слушает женщину, даже когда разговор ему кажется неинтересным, и многое запоминает, а, находясь в компании, уделяет своей избраннице заметно больше внимания, нежели остальным. Комплименты, шутки, улыбки, пронзительный взгляд и прочие знаки внимания — все это тоже говорит о вашей привлекательности для ухажера.

Уклонение. В некоторых случаях кавалер оказывается застенчивым и не проявляет открытый или даже скрытый интерес. Вместо внимания он, наоборот, начинает сторониться новую возлюбленную в попытках побороть и утаить весь шквал чувств по отношению к ней. Тогда он становится растерянным и начинает нервничать особенно, когда вы появляетесь в его поле зрения. Определить тщательно скрываемую симпатию в таком случае можно по взгляду: мужчина больше не смотрит вам в глаза.

Безразличие. Иногда воздыхатель надевает безэмоциональную маску, под которой он в большинстве случаев буквально разрывается от чувств. Однако предпочитает скрывать свое отношение к девушке и маскировать его холодностью. При таком положении дел лучше примените наблюдательность, а также постарайтесь ненавязчиво очаровывать мужчину, чтобы он быстрее решился открыться вам.

Почему не признается в любви

Если вы вместе уже давно, но вам так и не посчастливилось услышать три заветных слова о любви — не расстраивайтесь. Конечно, женщины «любят ушами», но для мужчин по большей части главном считаются дела и поступки, на которые вам, кстати, стоит обращать внимание. Зачастую именно через действия спутники привыкли проявлять свои чувства. Ваш мужчина постоянно рядом, не бросает в трудных ситуациях, поддерживает, проявляет заботу и интересуется вашей жизнью? Если это так, пожалуй, трудно усомниться в его любви.

Самым правильным решением со стороны девушки будет бросить попытки выудить от него признание, поскольку партнер должен сам сделать этот шаг и произнести желанные для вас слова.

Фото: freepik.com, pexels