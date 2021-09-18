Любит — не любит: как долго мужчина может скрывать свои чувства

Внимание. Если молодой человек действительно увлечен представительницей прекрасного пола, значит будет всячески проявлять к ней внимание. Среди скрытых сигналов на влюбленность намекает повышенный интерес к девушке, ее личной жизни и увлечениям. В таких случаях кавалер внимательно слушает женщину, даже когда разговор ему кажется неинтересным, и многое запоминает, а, находясь в компании, уделяет своей избраннице заметно больше внимания, нежели остальным. Комплименты, шутки, улыбки, пронзительный взгляд и прочие знаки внимания — все это тоже говорит о вашей привлекательности для ухажера.

Уклонение. В некоторых случаях кавалер оказывается застенчивым и не проявляет открытый или даже скрытый интерес. Вместо внимания он, наоборот, начинает сторониться новую возлюбленную в попытках побороть и утаить весь шквал чувств по отношению к ней. Тогда он становится растерянным и начинает нервничать особенно, когда вы появляетесь в его поле зрения. Определить тщательно скрываемую симпатию в таком случае можно по взгляду: мужчина больше не смотрит вам в глаза.

Безразличие. Иногда воздыхатель надевает безэмоциональную маску, под которой он в большинстве случаев буквально разрывается от чувств. Однако предпочитает скрывать свое отношение к девушке и маскировать его холодностью. При таком положении дел лучше примените наблюдательность, а также постарайтесь ненавязчиво очаровывать мужчину, чтобы он быстрее решился открыться вам.

Почему не признается в любви

Если вы вместе уже давно, но вам так и не посчастливилось услышать три заветных слова о любви — не расстраивайтесь. Конечно, женщины «любят ушами», но для мужчин по большей части главном считаются дела и поступки, на которые вам, кстати, стоит обращать внимание. Зачастую именно через действия спутники привыкли проявлять свои чувства. Ваш мужчина постоянно рядом, не бросает в трудных ситуациях, поддерживает, проявляет заботу и интересуется вашей жизнью? Если это так, пожалуй, трудно усомниться в его любви.

Самым правильным решением со стороны девушки будет бросить попытки выудить от него признание, поскольку партнер должен сам сделать этот шаг и произнести желанные для вас слова.