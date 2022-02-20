Простые лайфхаки и хитрости, как женить на себе любимого мужчину
Мы с детства примеряем имитированную фату и устраиваем игрушечные свадьбы, у мальчиков же все по-другому. Им нередко внушают различного рода страшилки о браке, потому они вовсе не находят веских причин для свадьбы. Сегодня же на эту тему оказывают серьезное влияние современные взгляды. В наше время штамп в паспорте потерял свою актуальность и не дает каких-то гарантий. Если раньше боролись за сердце любимой и добивались благословения родителей, теперь это не столько важно. К тому же появился удобный для многих формат отношений — сожительство. Ведь штамп в паспорте не требуется для жизни под одной крышей, интима и прочих действий. Вроде бы люди уже делят одну постель и налаживают вместе быт, но юридически никак друг к другу не привязаны.
Почему мужчина не женится
- Самой банальной причиной нежелания связать свою жизнь узами брака с той или иной дамой считается отсутствие к ней чувств. Ему может быть комфортно встречаться с ней и совместно проживать на определенном этапе, но на большее в таком случае обычно мужчина не готов.
- Для некоторых женитьба означает потерю свободы. Таким представителям сильного пола кажется, что штамп в паспорте станет законным посягательством на личное пространство и прикует его к быту.
- Также он, вероятно, не готов к ответственности. До посещения ЗАГСа он отвечает только за себя, а после — за вас обоих. Данное положение дел способно оттолкнуть морально незрелого ухажера.
- Возможно, у него уже был негативный опыт, потому к такому важному решению мужчина подходит с исключительной ответственностью, взвешивая все против и за. Это может быть прошлый рухнувший брак или неудачные отношения между родителями, знакомыми.
- Или он относится к типу мужчин, которые являются убежденными холостяками.
Типажи мужчин, не стремящихся к свадьбе
Маменькин сынок
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В первую очередь значительное влияние на взгляды мужчины могут оказывать родители, ведь каждый ребенок достоин лучшего. В таком случае речь идет о так называемых «маменькиных сыночках», когда мать и/или отец пользуются нездоровым авторитетом.
Заядлый холостяк
Некоторые мужчины, даже несмотря на возраст, не готовы променять свободу на семейную идиллию. Им кажется невыносимым испытанием всю жизнь тащить на себе брачное бремя.
Бабник
Кто-то и вовсе не видит смысла связываться с одной женщиной, когда вокруг столько привлекательных особ. Жениться и прожить вместе всю жизнь — не для них, поскольку свободные отношения кажутся более интересными.
Трус
Пугливых партнеров смущает сам факт серьезных отношений, когда он не уверен в себе, возлюбленной и прочих факторах. Сюда же можно отнести мужчин, которые уже имели неудачный опыт и боятся повторения процедуры развода.
Искатель
Этот тип и вовсе не определился с выбором. Кавалера могут не интересовать различные женщины как бабника, но, видимо, идеал по-прежнему не найден. Для него важно отыскать свою мечту, потому тщательно перебирает варианты.
Как понять, что намерения ухажера несерьезны
Да, к сожалению, не всем дано сразу встретить одного и единственного на всю жизнь. Иногда мы пытаемся спасти одни, вторые и третьи отношения, но все заканчивается крахом. Но некоторых людей судьба посылает не случайно, а для опыта. Однако есть способы, благодаря которым можно узнать о несерьезных намерениях ухажера. Кстати, в редких случаях он и сам может в этом признаться.
Чтобы определить, есть ли у вас будущее, для начала следует элементарно расспросить мужчину о его планах на жизнь. Если он рассказывал только о себе, ни разу не упомянул о вас или не выразился местоимением «мы», есть повод задуматься. Вероятно, он уже осознает, что ваши отношения не приведут к заветным словам «пока смерть не разлучит вас», но просто не решается на признание.
К тому же когда человек понимает недолговечность союза, он не видит смысла в сближении. В таком случае дама навряд ли знакома с близкими своего избранника или хотя бы видела их. К тому же он может даже избегать темы и не рассказывать о своих родителях, родственниках или друзьях. Это тревожный звоночек, как и то, что он позволяет себе общение с другими женщинами.
Причины для брака у сильного пола
Все-таки самые решительные мужчины сделают предложение. И причин этому будет несколько. Среди самых очевидных оказывается наличие чувств и желания провести с партнершей всю жизнь. Затем к скорой свадьбе приближает страх мужчины того, что он может потерять даму сердца, а в узаконенных отношениях он чувствует себя гораздо увереннее. Кто-то решается на такой ответственный шаг ради исполнения желания возлюбленной или от осознания ее исключительности, признания идеалом. Кроме того, он может устать от холостяцкой жизни, захотеть статуса, привнести в свой дом тепло и уют или создать семью в связи с беременностью.
Как подтолкнуть возлюбленного к важному решению
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Бывают случаи, когда дамы, возможно от отчаяния, идут на кардинальные меры, например, беременеют. Конечно, такое особое положение значительно увеличивает шансы на успех, но нужно ли девушке замужество данным способом? Таким образом явно инициатива обменяться кольцами поступила из-за чувства долга, ответственности и прочего, но никак не от абсолютной готовности связать с женщиной свою жизнь. Так представительницы прекрасного пола скрепляют узы брака привязанностью к общему ребенку, а не к себе.
Пожалуй, самым верным способом в этом деле будет откровенно поговорить, но это не гарантирует молниеносную отдачу. Начните ненавязчиво узнавать о его намерениях. Возможно, он просто не думал о женитьбе или откладывал, потому что не знал, что для вас это важно, либо попросту боится перемен и обязанностей. Главное — если мужчина в ходе беседы не согласился с надобностью мероприятия, давить на него, переубеждать, закатывать скандалы и истерики точно не стоит. Быть может, ему просто необходимо время все взвесить и принять решение.
И, конечно же, работайте над собой, чтобы быть интересной противоположному полу. Развивайтесь и расширяйте свой кругозор и сознание — это поможет не только удачно выйти замуж, но и преуспеть в других сферах жизни. Важно концентрироваться на внутреннем преображении, но нельзя забывать про внешность. Занимайтесь спортом, придерживайтесь правильного питания и прочее. Тогда возрастет самооценка, что, соответственно, привлечет людей и заинтересует жениха. Таким образом, вы узнаете себе цену и у суженого наверняка появится страх вас потерять.
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