Простые лайфхаки и хитрости, как женить на себе любимого мужчину

В первую очередь значительное влияние на взгляды мужчины могут оказывать родители, ведь каждый ребенок достоин лучшего. В таком случае речь идет о так называемых «маменькиных сыночках», когда мать и/или отец пользуются нездоровым авторитетом.

Заядлый холостяк

Некоторые мужчины, даже несмотря на возраст, не готовы променять свободу на семейную идиллию. Им кажется невыносимым испытанием всю жизнь тащить на себе брачное бремя.

Бабник

Кто-то и вовсе не видит смысла связываться с одной женщиной, когда вокруг столько привлекательных особ. Жениться и прожить вместе всю жизнь — не для них, поскольку свободные отношения кажутся более интересными.

Трус

Пугливых партнеров смущает сам факт серьезных отношений, когда он не уверен в себе, возлюбленной и прочих факторах. Сюда же можно отнести мужчин, которые уже имели неудачный опыт и боятся повторения процедуры развода.

Искатель

Этот тип и вовсе не определился с выбором. Кавалера могут не интересовать различные женщины как бабника, но, видимо, идеал по-прежнему не найден. Для него важно отыскать свою мечту, потому тщательно перебирает варианты.