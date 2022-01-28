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Боятся брака как огня: кто входит в рейтинг заядлых холостяков по знаку зодиака

Женщинам, которые мечтают однажды надеть белое платье и отправиться в ЗАГС, следует тщательно подходить к выбору потенциального избранника. По мнению астрологов, существует 3 знака зодиака, представители которых оказываются убежденными холостяками и боятся брака как огня.
Боятся брака как огня: кто входит в рейтинг заядлых холостяков по знаку зодиака

Близнецы

Возглавляют рейтинг свободолюбивых мужчин Близнецы. Они довольно-таки непостоянные личности. Это заметно по отношениям с девушками, ведь они меняются одна за одной. При чем увлечь даму и завладеть ее вниманием Близнецам не составляет большого труда.

Представители этого знака, конечно, могут жениться. Но только когда «нагуляются», скажем, годам к 40.

Стрельцы

В отличие от Близнецов, Стрельцы не стремятся завладеть каждой мимо проходящей привлекательной особой. Они просто наслаждаются свободой и тем, что могут себе многое позволить. Чего не сделаешь в браке, поскольку появляются различного рода обязательства перед своей возлюбленной.

Мужчины-Стрельцы даже в зрелом возрасте редко становятся готовы к походу в ЗАГС. А на протяжении всей жизни остаются приверженцами свободных отношений.

Водолеи

Не хотят расставаться со свободой и Водолеи. Окутав себя обязательствами, они начинают задыхаться и терять вкус жизни. При этом такие мужчины становятся надежными, преданными и заботливыми партнерами. Но жениться решаются только в нескольких случаях: в позднем возрасте или когда есть дети. Об этом пишет Сlutch

Фото: freepik.com

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