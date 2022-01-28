Боятся брака как огня: кто входит в рейтинг заядлых холостяков по знаку зодиака
Близнецы
Возглавляют рейтинг свободолюбивых мужчин Близнецы. Они довольно-таки непостоянные личности. Это заметно по отношениям с девушками, ведь они меняются одна за одной. При чем увлечь даму и завладеть ее вниманием Близнецам не составляет большого труда.
Представители этого знака, конечно, могут жениться. Но только когда «нагуляются», скажем, годам к 40.
Стрельцы
В отличие от Близнецов, Стрельцы не стремятся завладеть каждой мимо проходящей привлекательной особой. Они просто наслаждаются свободой и тем, что могут себе многое позволить. Чего не сделаешь в браке, поскольку появляются различного рода обязательства перед своей возлюбленной.
Мужчины-Стрельцы даже в зрелом возрасте редко становятся готовы к походу в ЗАГС. А на протяжении всей жизни остаются приверженцами свободных отношений.
Водолеи
Не хотят расставаться со свободой и Водолеи. Окутав себя обязательствами, они начинают задыхаться и терять вкус жизни. При этом такие мужчины становятся надежными, преданными и заботливыми партнерами. Но жениться решаются только в нескольких случаях: в позднем возрасте или когда есть дети. Об этом пишет Сlutch
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