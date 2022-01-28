Боятся брака как огня: кто входит в рейтинг заядлых холостяков по знаку зодиака

Близнецы

Возглавляют рейтинг свободолюбивых мужчин Близнецы. Они довольно-таки непостоянные личности. Это заметно по отношениям с девушками, ведь они меняются одна за одной. При чем увлечь даму и завладеть ее вниманием Близнецам не составляет большого труда.

Представители этого знака, конечно, могут жениться. Но только когда «нагуляются», скажем, годам к 40.

Стрельцы

В отличие от Близнецов, Стрельцы не стремятся завладеть каждой мимо проходящей привлекательной особой. Они просто наслаждаются свободой и тем, что могут себе многое позволить. Чего не сделаешь в браке, поскольку появляются различного рода обязательства перед своей возлюбленной.

Мужчины-Стрельцы даже в зрелом возрасте редко становятся готовы к походу в ЗАГС. А на протяжении всей жизни остаются приверженцами свободных отношений.