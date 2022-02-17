Любовь не для семейного счастья, а для опыта: признаки кармических отношений

«Вы будете полагаться друг на друга в поисках советов, решений и психического и эмоционального благополучия. Хотя это хороший аспект, он может быстро обернуться негативом, потому что чрезмерная зависимость от вашего партнера может быть проблематичной. У вас может даже возникнуть кризис идентичности», — объяснили специалисты следующий признак, скажем так, любви для опыта.

К зависимости друг от друга добавляется и тотальный контроль. Обычно партнеры в кармических отношениях невыносимые собственники, которые постоянно ревнуют, скандалят и следят за возлюбленным. Их чувства сложно объяснить, со стороны такая любовь выглядит пугающе.

Также такие люди постоянно расстаются и сходятся заново, со временем понимают, что якобы созданы друг для друга, выявляют страхи в друг друге и находят темные стороны личности, пишет «Территория новостей».