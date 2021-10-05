Мужчины vs женщины: кому сильнее вредит одиночество

«Иногда женское одиночество — это игра тех, кто по инерции ждет некого чуда и при этом не предпринимает никаких действий для улучшения качества собственной жизни. Этому есть объяснение — себя родную жалеть намного легче», — объяснила эксперт и сказала, что чаще всего данная проблема касается социально неактивных женщин и вдов. Об этом специалист рассказала в эксклюзивном интервью «Пятому каналу».

Среди женских причин жизни в одиночестве отмечают неудачный опыт отношений, проблемы с самооценкой, различные страхи, трудоголизм, сильную потребность в независимости и отказ от общения с мужчинами. Последствиями данного состояния могут быть следующие проявления: сердечно-сосудистые заболевания, увеличение веса, злоупотребление вредными продуктами, спиртным, склонность к суициду.

В свою очередь, мужчины в результате длительного пребывания в одиночестве рискуют столкнуться с различными недугами, вроде депрессии, гастрита, мигрени, повышенного давления, сердечной недостаточности и даже онкологических заболеваний. Данные проявления негативно сказываются на здоровье, тому подтверждение и статистика по продолжительности жизни: в России мужчины живут в среднем на 10 лет меньше. Кроме того, в отличие от прекрасного пола они высыпаются гораздо хуже будучи одни.

Между тем женщин тяготит одиночество и они желают встретить своего спутника, тогда как мужчины предпочитают игнорировать проблему и не ищут решения.