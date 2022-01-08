Почему мужчины изменяют и можно ли этого избежать: колонка психолога Анны Шилько

Я скажу вам, как и Татьяне, — многих измен можно избежать, и для этого есть всего 6 правил:

1. Поддерживать хороший психологический климат, чтобы мужчину тянуло домой

«Мой дом — моя крепость»: у вас всегда должны быть настроение, нежность и улыбка, при встрече с супругом/парнем. Естественно, у вас тоже бывают сложные дни, когда все рушится и хочется рвать и метать, но возьмите за правило: каждая ваша встреча — это радостный момент для обеих сторон. 10 секунд «счастья при встрече», а дальше вы можете обсудить свои и его боли.

2. Изучить мужскую психологию и начать слушать мужа, стараться понять его чувства и мотивы

Не рубите с плеча, не критикуйте все его, как ВАМ КАЖЕТСЯ, ошибки. Выслушайте, задайте вопросы, узнайте, почему он это сделал или сказал именно так, а не иначе. Промолчите, когда слышите, что он не прав. Например, он вдруг вспылил — не давайте реакцию, скажите лучше: «Дорогой, ну конечно, ты прав» или «Да-да, милый, все так». Когда он остынет, проговорите эту ситуацию, спросите, почему он именно так отреагировал.

3. Контролировать либидо посредством влияния на определенные гормоны

Наши гормоны можно контролировать определенной пищей, витаминами и даже действиями. Грамотный сексолог и нутрициолог поможет разобраться. Заботьтесь о своем здоровье. Вы даже представить не можете, насколько сильно влияет на нас гормональный фон.

4. Откровенно разговаривать о своих сексуальных желаниях

Это очень важное правило. У нас нет как такового сексуального просвещения, поэтому нам сложно общаться на тему половых отношений со своими партнерами. Старайтесь научиться этому и проговаривать ваши ощущения, желания, фантазии. Естественно, поначалу вам будет очень некомфортно вести такие беседы, но потом вы убедитесь, как это эффективно и положительно работает на ваших отношениях.

5. Быть открытой к экспериментам, и не только в постели

Не зацикливайтесь на рутине. Старайтесь разнообразить вашу интимную и повседневную жизнь. Даже если партнер не сильно проявляет инициативу, будьте вы вечным двигателем процесса. Устраивайте свидания, романтические выезды, сюрпризы. Пусть это все будет в мелочах: подсовывайте ему записки с признаниями, отправьте фото в красивом белье или устройте внезапный секс по телефону во время рабочего дня.

6. Соблюдать личные границы и не ревновать без повода

Помните поговорку «Кто ищет, тот всегда найдет»? Это действительно так. Если ваш партнер даже при условии соблюдения всех вышеперечисленных правил посматривает в сторону других девушек или вам изменяет, значит, это гиблый вариант и его полигамность сильнее, чем любовь и страсть. Тут остается либо перетерпеть, пока он не насытится, либо выходить из таких отношений.