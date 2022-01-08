Почему мужчины изменяют и можно ли этого избежать: колонка психолога Анны Шилько

Почему мужчины изменяют и можно ли этого избежать: колонка психолога Анны ШилькоЭксперт — о том, как жить после предательства любимого человека
Анна Шилько
Гендерный психолог и мастер НЛП, член Ассоциации превентивной и антиэйджинг-медицины, автор блога @anna.selfmade
Давайте разберем, почему же мужчины изменяют. Все причины можно разделить на 2 большие группы: психические и физиологические. К физиологии относится разная половая конституция (генетически заложенная потребность в сексе. Она бывает низкая, средняя и высокая) и либидо. Либидо — это страсть, желание, вальс гормонов. Когда мы начинаем отношения, постоянно думаем о партнере, хотим его всегда и везде, у нас мурашки только от одной мысли. Вспомните свою школьную любовь, когда крышу сносит. Или состояние драйва и влюбленности на первых порах отношений. Через полгода-год страсти утихают и либидо снижается. Это физиология, естественный процесс.
И вторая причина измен — психологические факторы. К ним относятся задетое эго (например, когда дома мужа не ценят, а любовница им восхищается), возрастные кризисы, обида или разочарование (например, до свадьбы избранница была мила и ухожена, а после распустила себя внешне или превратилась в бабу-пилу), а также психологические травмы.
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Соответственно, и типы измен будут разными. Одни — случайные связи и удовлетворение физиологической нужды. Другие — эмоциональная связь с другой женщиной. Опасный тип связи. Обычно это постоянная любовница на стороне, которая выжидает.
Был у меня в практике случай: Татьяна (имя изменено) пришла ко мне на консультацию в совершенно разбитом состоянии. После измены мужа она продолжила с ним жить. Она случайно прочитала переписку с любовницей в телефоне, ничего супругу не сказала, а просто стала читать его телефон постоянно. Не обсудила она эту ситуацию с ним по понятной для себя причине: «А вдруг уйдет?» Особенно обидно было, что он стал называть ее ласковыми словами «зая», «котя», а она их уже несколько лет не слышала, зато видела, как он так обращается к любовнице в переписке. Естественно, боль раздирала изнутри, и она начала на нем срываться. Ссоры дома стали регулярными, муж «задерживался на работе» все чаще, Татьяна заедала свою депрессию и набирала лишние килограммы. Замкнутый круг. Выйти из такого положения можно было двумя способами: разойтись с мужем или возродить былую страсть и вернуть его в семью и к себе, если, конечно, у него тоже остались еще чувства. Мы выбрали второй вариант и стали действовать.
Я скажу вам, как и Татьяне, — многих измен можно избежать, и для этого есть всего 6 правил:
1. Поддерживать хороший психологический климат, чтобы мужчину тянуло домой
«Мой дом — моя крепость»: у вас всегда должны быть настроение, нежность и улыбка, при встрече с супругом/парнем. Естественно, у вас тоже бывают сложные дни, когда все рушится и хочется рвать и метать, но возьмите за правило: каждая ваша встреча — это радостный момент для обеих сторон. 10 секунд «счастья при встрече», а дальше вы можете обсудить свои и его боли.
2. Изучить мужскую психологию и начать слушать мужа, стараться понять его чувства и мотивы
Не рубите с плеча, не критикуйте все его, как ВАМ КАЖЕТСЯ, ошибки. Выслушайте, задайте вопросы, узнайте, почему он это сделал или сказал именно так, а не иначе. Промолчите, когда слышите, что он не прав. Например, он вдруг вспылил — не давайте реакцию, скажите лучше: «Дорогой, ну конечно, ты прав» или «Да-да, милый, все так». Когда он остынет, проговорите эту ситуацию, спросите, почему он именно так отреагировал.
3. Контролировать либидо посредством влияния на определенные гормоны
Наши гормоны можно контролировать определенной пищей, витаминами и даже действиями. Грамотный сексолог и нутрициолог поможет разобраться. Заботьтесь о своем здоровье. Вы даже представить не можете, насколько сильно влияет на нас гормональный фон.
4. Откровенно разговаривать о своих сексуальных желаниях
Это очень важное правило. У нас нет как такового сексуального просвещения, поэтому нам сложно общаться на тему половых отношений со своими партнерами. Старайтесь научиться этому и проговаривать ваши ощущения, желания, фантазии. Естественно, поначалу вам будет очень некомфортно вести такие беседы, но потом вы убедитесь, как это эффективно и положительно работает на ваших отношениях.
5. Быть открытой к экспериментам, и не только в постели
Не зацикливайтесь на рутине. Старайтесь разнообразить вашу интимную и повседневную жизнь. Даже если партнер не сильно проявляет инициативу, будьте вы вечным двигателем процесса. Устраивайте свидания, романтические выезды, сюрпризы. Пусть это все будет в мелочах: подсовывайте ему записки с признаниями, отправьте фото в красивом белье или устройте внезапный секс по телефону во время рабочего дня.
6. Соблюдать личные границы и не ревновать без повода
Помните поговорку «Кто ищет, тот всегда найдет»? Это действительно так. Если ваш партнер даже при условии соблюдения всех вышеперечисленных правил посматривает в сторону других девушек или вам изменяет, значит, это гиблый вариант и его полигамность сильнее, чем любовь и страсть. Тут остается либо перетерпеть, пока он не насытится, либо выходить из таких отношений.
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Склонность к измене на начальном этапе выявить сложно. Есть мужчины, которые прямо говорят: «Я люблю женщин, женское внимание, да, я бабник». Но мы свято верим, что можем это изменить, и это женская глупость. Либо склонность к изменам можно проследить у мужчин с психологическими травмами, которым изменяли или, например, у которых в семье произошел развод из-за измены. Причин может быть много. Главное — помните: вы не психолог и не мать Тереза, здесь поможет только грамотный специалист. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Кстати, Татьяна из нашей истории набралась сил и поговорила с мужем. После чего муж попытался ее сделать крайней. Если мужчина не осознает вину и не готов работать над собой (а работать должны оба), то хеппи-энда не будет.
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