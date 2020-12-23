Диетолог назвала «убивающие» сексуальное желание новогодние блюда

Как пишет «Вечерняя Москва», после тяжелого ужина не надо есть десерт. Соломатина напомнила, что мясо переваривается в желудке несколько часов.

«Сладости, попав на эту «подушку», начинают бродить и, естественно, выделять газы», - добавила диетолог. Вызывают сонливость и, следовательно, понижают либидо вишня, вишневые десерты, бананы. В них содержится большое количество мелатонина, гормона сна.

Негативно на сексуальном желании сказываются пиво, чечевица и соя, содержащие фитоэстрогены. Кроме того, врач назвала жареное, особенно в масле, во фритюре, трансжиры, сахар опасными для потенции. Они приводят к повреждению сосудов. «Кроме того, необходимо внимательно следить за работой печени, ведь именно там синтезируется холестерин. На ее работу также негативно влияет алкоголь», - резюмировала диетолог.