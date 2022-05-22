Партнер отказывает в сексе: почему так происходит и стоит ли обижаться

Почему мужчина отказывается от секса

Работа

Так уж сложилось, что на мужчинах лежит ответственность за жизнеобеспечение своей семьи. По этой причине большинство представителей сильного пола много работают, чтобы создать комфортные условия. Они не железные, тоже устают и после тяжелого дня иногда мечтают банально о сне.

Не только повышенная загруженность негативно сказывается на личной жизни. Еще больше усугубляют ситуацию проблемы на работе: конфликты в коллективе, придирки начальника, невыполнение плана, недопонимание рабочих процессов и прочее.

Красивое белье, романтическая обстановка или даже сексуальный танец маловероятно спасут положение. Пожалуй, вернуть секс в отношения поможет только отпуск, в котором мужчина сможет отвлечься от тяжелых будней и расслабиться.

Стресс

В современном мире человек практически в любой ситуации оказывается подвержен стрессу. Это состояние негативно сказывается на общем самочувствии, нарушается сон, не говоря уже о снижении сексуального желания.

В этом случае поможет только умение справляться со стрессом, а, если быть точнее, не поддаваться его влиянию. То есть следует проще относиться к жизни, обстоятельствам, научиться адаптироваться к новым реалиям и не бояться, что та или иная ситуация выйдет из под контроля.