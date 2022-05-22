Партнер отказывает в сексе: почему так происходит и стоит ли обижаться
В первую очередь хочу напомнить о важности секса в отношениях. Он считается одним из главных составляющих счастливой и долгой совместной жизни. К тому же от интима партнеры получают много пользы, например:
- удовольствие,
- удовлетворение физиологических потребностей,
- эмоциональную разрядку,
- снижение стресса,
- избавление от переживаний,
- здоровый сон,
- пользу для здоровья,
- повышение уверенности в себе,
- укрепление отношений.
Если в интимной жизни с любимым начался простой, в голову лезут различные негативные мысли. Все-таки женщины совсем не привыкли получать отказ в этом деле. Когда мужчина не настроен на близость, начинается поиск причин такого поведения, недостатков в себе, возникают подозрения в его неверности. Как итог: потраченные нервы, проблемы с самооценкой и затаившаяся обида на любимого. Но в чем же проблемы?
Почему мужчина отказывается от секса
Работа
Так уж сложилось, что на мужчинах лежит ответственность за жизнеобеспечение своей семьи. По этой причине большинство представителей сильного пола много работают, чтобы создать комфортные условия. Они не железные, тоже устают и после тяжелого дня иногда мечтают банально о сне.
Не только повышенная загруженность негативно сказывается на личной жизни. Еще больше усугубляют ситуацию проблемы на работе: конфликты в коллективе, придирки начальника, невыполнение плана, недопонимание рабочих процессов и прочее.
Красивое белье, романтическая обстановка или даже сексуальный танец маловероятно спасут положение. Пожалуй, вернуть секс в отношения поможет только отпуск, в котором мужчина сможет отвлечься от тяжелых будней и расслабиться.
Стресс
В современном мире человек практически в любой ситуации оказывается подвержен стрессу. Это состояние негативно сказывается на общем самочувствии, нарушается сон, не говоря уже о снижении сексуального желания.
В этом случае поможет только умение справляться со стрессом, а, если быть точнее, не поддаваться его влиянию. То есть следует проще относиться к жизни, обстоятельствам, научиться адаптироваться к новым реалиям и не бояться, что та или иная ситуация выйдет из под контроля.
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Скука
Особенно спустя долгие совместно прожитые годы, возлюбленные сильно притираются друг к другу. Cо временем в отношения все больше вмешивается быт, а страсть постепенно утихает. Интим становится однообразным и предсказуемым, что убивает желание близости.
Разнообразие — единственное спасение от скуки в сексе. Можно попробовать новые позы, места, приобрести игрушки для взрослых, посмотреть фильм 18+, придумать сценарий и распределить роли. Впрочем, подойдет все, что привнесет в интим хотя бы маленькую частичку нового.
Здоровье
В некоторых случаях именно в здоровье скрываются истинные причины пониженного либидо. При чем виновниками тому становятся не только различные патологические процессы в организме, но и психологические заболевания. Диапазон проблем настолько велик, что без помощи специалистов точно не обойтись. Причины могут скрываться в недостаточном уровне тестостерона, депрессии и прочих недугах.
Попросите любимого пройти медицинское обследование.
Проблемы в отношениях
Какой бы привлекательной ни была девушка, влечение к ней будет не всегда. Сексуальное желание напрямую зависит от отношений между возлюбленными. Если в них есть место ссорам, скандалам, обидам, претензиям, злости и другим негативным ситуациям, проблемы в интиме удивлять не должны.
В паре важно уважение, взаимопонимание, доверие и гармония. Даже когда есть какие-то проблемы, их важно решать с помощью конструктивного диалога и поиска компромиссов.
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Девушка
- Мужчины не любят, когда их «пилят». Часто по этой причине угасает страсть и даже может появиться любовница, которая всегда поймет, поддержит, выслушает и не будет лезть не в свое дело.
- Кроме того, пропадает желание секса с чересчур заботливыми женщинами. Беспокойство о любимом похвально, но превращаться в мамочку опасно для отношений. Мужчинам не нужна вторая мать, а уж тем более в собственной постели.
- В браке многие девушки расслабляются и перестают следить за собой. Но важно всегда оставаться привлекательной в глазах любимого. И здесь я не говорю про идеальную фигуру, даже лишние сантиметры на боках не испортят девушку, если она будет выглядеть ухоженно.
Другая
Если все вышеперечисленные причины вы исключили, остается самый печальный пункт. Причиной снижения сексуальной активности в паре является также связь на стороне. В таком случае без достаточных оснований устраивать проверку мужчине — плохая затея. Проверка телефона, шпионаж и прочие способы, которые нарушают личные границы, использовать нельзя.
Лучше спросите у партнера напрямую о его двойной жизни. Даже если он не признается, наверняка реакция на такой неудобный вопрос его выдаст.
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