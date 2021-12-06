Доверяй, но проверяй: по каким признакам можно определить, что мужчина вам изменяет
Свидетельствовать о связах на стороне могут участившиеся командировки и отъезды. Неверный партнер постоянно ищет повод для отлучки, потому нередко прикрывается проблемами у родственников или друзей.
В некоторых случаях прослеживается противоположное поведение, когда супруг, наоборот, старается больше уделять времени и внимания своей семье. По мнению специалиста, это происходит из-за чувства вины. «Подобное можно проследить на фоне отсутствия секса — близость физическая сходит на нет, но учащаются подарки жене и детям что-то делается. Происходит такой вот заметный перекос», — сказала Светлана Бояринова в эфире «Национальной службы новостей».
Также с появлением нового возлюбленного как мужчины, так и женщины начинают следить за собой. «Еще одна черта измены — это проявление необоснованной злости. Так как злиться на себя — это не эффективно, то партнер злится на партнершу, мол: "Я это из-за тебя сделал. Именно ты меня подтолкнула. Это ты мне чего-то недодаешь". Поэтому обострившаяся вспыльчивость, раздражительность, нетерпимость также могут быть признаками чего-то такого значительного в отношениях», — пояснила семейный психолог.
Между тем, если супруги отдалились друг от друга, можно и вовсе не заметить признаков измены. При этом психолог отметила, что перечислила распространенные проявления в поведении неверных мужчин, но данные признаки характерны и для женщин.
Фото: freepik.com