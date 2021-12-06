Доверяй, но проверяй: по каким признакам можно определить, что мужчина вам изменяет

Свидетельствовать о связах на стороне могут участившиеся командировки и отъезды. Неверный партнер постоянно ищет повод для отлучки, потому нередко прикрывается проблемами у родственников или друзей.

В некоторых случаях прослеживается противоположное поведение, когда супруг, наоборот, старается больше уделять времени и внимания своей семье. По мнению специалиста, это происходит из-за чувства вины. «Подобное можно проследить на фоне отсутствия секса — близость физическая сходит на нет, но учащаются подарки жене и детям что-то делается. Происходит такой вот заметный перекос», — сказала Светлана Бояринова в эфире «Национальной службы новостей».