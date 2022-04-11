Как нельзя спасать отношения, если хотите их сохранить: топ-10 неправильных решений

Спасать отношения свадьбой — большая ошибка. В таком случае партнеры не избавятся от проблем, а лишь отвлекутся от них на время подготовки к празднеству. Затем трудности вернутся, и даже в большем объеме, собственно, как и в случае решения родить ребенка. Появление малыша в семье и без того серьезная проверка на прочность, не говоря уже о том, чем это обернется для пар, у которых отношения и уже трещат по швам.

Иногда люди нарочно заставляют ревновать партнера, чтобы убедиться в наличии чувств. Однако из-за такого поведения возлюбленный может поверить в предательство, он испытает негативные чувства, и добавится еще один повод для конфликтов. Очевидно, что и сама измена никогда не окажет положительного влияния. Если она накладывается на уже рушащиеся отношения, вряд ли стоит ожидать, что они изменятся к лучшему, пишет «Лайфхакер».

Не помогут вернуть любовь и попытки изменить любимого или самого себя, отстранение от проблем. Делая вид, что все хорошо и ничего не происходит, не удастся избежать трудностей. Ровно так же могут не помочь тренинги, привлечение третьих лиц и путешествие. Особенно если партнеры уже раздражают друг друга и испытывают различные негативные чувства, совместное времяпрепровождение в отпуске вряд ли пойдет им на руку. Единственный способ не усугубить имеющиеся проблемы — начать конструктивный диалог и прийти к компромиссу.