Секс, юмор и не только: психолог назвала способы справиться с хроническим стрессом

Ограничьте время просмотра новостей, отметила психолог. Например, уделите этому по 30 минут утром и вечером. Также необходимо изолироваться от людей, сеющих панику. Кстати, от социальных сетей тоже рекомендуется отдых. И постарайтесь переключиться. Для этого можно сбить дыхание, заняться генеральной уборкой или творчеством. К тому же рукоделие, будь то кулинария, вязание, рисование или лепка, замедляет сердечный ритм и дыхание, расслабляет мышцы, снижает кровяное давление.

В борьбе со стрессом рекомендуется соблюдать режим и придерживаться привычного распорядка дня, а также важно поддерживать водный баланс. За день необходимо выпивать 1,5-2 литра воды. Она выводит токсины, которые активно производят гормоны стресса кортизол и адреналин. А смириться с ситуацией и задействовать те участки мозга, которые гасят тревогу, позволяет юмор, пишет «Комсомольская правда».

Если самостоятельно справиться с тревогой не получается, Екатерина Сигитова посоветовала звонить на горячие линии, а лучше обращаться к специалистам.