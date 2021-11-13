Можно ли жалеть мужчин и как это влияет на либидо: колонка сексолога Екатерины Бибишевой

У меня была знакомая, которая 20 лет была замужем за профессором химии. И все эти годы она считала его крайне несамостоятельным: подбирала ему одежду, вплоть до носков, кормила чуть ли не с ложечки — вдруг опять увлечется своими пробирками, а суп остынет. Она даже в отпуск уезжать боялась: ведь точно же — он без нее пропадет. Жалела своего Петеньку, а Петенька тем временем крутил романы с практикантками. В этом вопросе ему хватало и самостоятельности, и прозорливости. Вот как благая жалость может развратить и прогнуть любые моральные устои.

Как меняются отношения, если постоянно жалеть мужчину

Это только кажется, что вот здесь немного пожалею, ничего не произойдет. С каждой такой реакцией вы делаете вклад не в самое счастливое будущее, потому что жалость меняет все.

Мужчина становится грубым, перестает уважать женщину, может намеренно избегать общения с ней. Жалость начинает раздражать и вызывает желание противостоять ей. Например, через измены или даже уход. Он подсознательно хочет вернуть себе позицию сильного завоевателя и ищет женщину, которая не будет жалеть, а поверит в него.

Еще один вариант развития событий — мужчина начинает пользоваться жалостью. Перестает что-то делать, ленится. Теряет мотивацию к движению вперед и в дополнение перекладывает ответственность за все — особенно за свою несостоятельность — на женщину.