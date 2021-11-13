Можно ли жалеть мужчин и как это влияет на либидо: колонка сексолога Екатерины Бибишевой

Можно ли жалеть мужчин и как это влияет на либидо: колонка сексолога Екатерины БибишевойПопулярный секс-коуч ответила на один из самых животрепещущих и вместе с тем неловких вопросов.
Екатерина Бибишева
Популярный секс-коуч, сексолог, основательница школы интимной гимнастики и женского здоровья «Вагимагия», автор востребованного Instagram-канала @katya_vagimagia
Как жалость связана с желанием
Когда я была еще школьницей, за всех обиженных стояла горой и делала это из жалости. Моя мама воспитывала во мне эту токсичную эмпатию. Она говорила, что нужно всех жалеть, всех выручать. Поэтому я старалась всегда прийти на помощь, но делала это из неправильной позиции. Вместо того чтобы дать удочку человеку, я рыбачила за него. Так относиться к людям в корне не верно. Это не проявление уважения, а, наоборот, ущемление прав. Я смотрела на человека и не видела его внутреннюю силу, я принижала его своей жалостью. Сейчас я понимаю, что жалеть людей нельзя. Особенно мужчин. Это может отразиться на всех сферах отношений, особенно на интимной жизни. Когда ты жалеешь мужчину, ты перестаешь воспринимать его как добытчика, сильную личность. Ты видишь в нем лишь слабака, ребенка, которого нужно защитить. А хотеть ребенка или слабака невозможно. Аналогично с жалостливой «мамочкой», в которую превращается женщина, мужчина перестает воспринимать ее как любовницу и не может заниматься с ней сексом.
Фото: freepik.com
У меня была знакомая, которая 20 лет была замужем за профессором химии. И все эти годы она считала его крайне несамостоятельным: подбирала ему одежду, вплоть до носков, кормила чуть ли не с ложечки — вдруг опять увлечется своими пробирками, а суп остынет. Она даже в отпуск уезжать боялась: ведь точно же — он без нее пропадет. Жалела своего Петеньку, а Петенька тем временем крутил романы с практикантками. В этом вопросе ему хватало и самостоятельности, и прозорливости. Вот как благая жалость может развратить и прогнуть любые моральные устои.
Как меняются отношения, если постоянно жалеть мужчину
Это только кажется, что вот здесь немного пожалею, ничего не произойдет. С каждой такой реакцией вы делаете вклад не в самое счастливое будущее, потому что жалость меняет все.
Мужчина становится грубым, перестает уважать женщину, может намеренно избегать общения с ней. Жалость начинает раздражать и вызывает желание противостоять ей. Например, через измены или даже уход. Он подсознательно хочет вернуть себе позицию сильного завоевателя и ищет женщину, которая не будет жалеть, а поверит в него.
Еще один вариант развития событий — мужчина начинает пользоваться жалостью. Перестает что-то делать, ленится. Теряет мотивацию к движению вперед и в дополнение перекладывает ответственность за все — особенно за свою несостоятельность — на женщину.
Фото: freepik.com
И вишенка на торте: неудач у мужчины становится больше. Когда женщина жалеет его, он чувствует себя действительно жалким. Его неуверенность множится, а это никак не способствует успеху. Мой знакомый — успешный бизнесмен — так говорит об этой связи женской жалости и перспектив: «Женщина определяет, каким будет ее мужчина. Даже взглядом она может возвысить его или уронить ниже плинтуса. Если во взгляде гордость и доверие — у нас будто крылья вырастают. А когда в глазах жалость и пренебрежение — сквозь землю хочется провалиться. Жалость вдохновляет только на провал».
Что из этого следует? Жалеть — это худшее, что вы можете сделать для вас как пары. Так что не жалейте. Даже если видите, что у мужчины что-то не получается, перетерпите. Я вспомнила ситуацию, когда у моей ученицы повысилось либидо после курса интимной гимнастики, а у мужа оно всегда было низким. Так вот: она давала ему БАДы для почек. В один прекрасный день она додумалась подмешать к БАДам щепотку виагры. На мой вопрос: «Зачем?» она так и сказала: «Ну надо же что-то делать». Надо, но не через жалость и не перешагивая через мужчину. Нужно дать ему возможность самому решить все. Тогда и отношения будут классными, а секс — горячим.
Фото: freepik