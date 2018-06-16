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Что такое помпуар, каббазах, сингапурский поцелуй и как это поможет вам в сексе

Мифы и легенды о невероятной силе вагинальный мышц возникают примерно раз в поколение. Причем со времен индейцев майя они не особенно с трансформировались. Ну, может, стали чуть мягче: древние верили, что вагина способна откусить член, современные – что она способна его схватить и не выпускать.

И, конечно, во всех поколения популярна эротическая фантазия о женщине, которая может довести мужчину до оргазма, не двигая ни одним мускулом, кроме вагинальных. Для достижения такой способности изобретались разные техники.

Каббазах

Каббазах - «держательница» - так арабы называли наложниц, способных на подобные фокусы. Так же называлась и сама наука о любви, в которую входят упражнения на укрепление мышц влагалища и приемы манипуляции ими во время секса. Это восточное искусство учит женщин управлять своим телом и всеми внутренними мышцами и приносить максимальное удовольствие и незабываемые ощущения от секса себе и своему партнеру. Кабаззах способна довести мужчину до оргазма лишь при помощи искусных движений натренированных внутренних мышц – в древности такие наложницы ценились особенно дорого. В наши дни в некоторых восточных странах тайные знания традиционно передаются от матери к дочери.

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