От секса по телефону до занятий спортом: как улучшить интимную жизнь и удивить партнера

Чтобы разнообразить личную жизнь, можно поделиться фантазиями и постараться их реализовать, изучить новые позы и техники массажа, попробовать заняться сексом по телефону, воспользоваться игрушками для взрослых и прочее.

Специалист рекомендует оживить страсть, сняв номер в отеле, тогда партнеры отвлекутся от насущных проблем и сосредоточатся исключительно друг на друге. Кроме того, придаться любви полезно в любое свободное время, даже в перерыве от работы на обед или во время ожидания гостей, поскольку это поможет дать искру.

«Просто обнимаясь, держась за руки и прижимаясь друг к другу, партнеры вырабатывают окситоцин, так называемый гормон любви. Он сближает и усиливает чувства, чем положительно влияет на сексуальное возбуждение», — сообщила Салли Ленд в беседе с The Sun.

Сделать отношения более счастливыми помогает и повышение самооценки. Важно хвалить партнера, отмечать его достоинства. Улучшает эмоциональную связь и смех. Для того чтобы вечером оставались силы не только дойти до постели и лечь спать, необходимо чувствовать себя энергичным. Тогда важно наладить свой рацион и заняться спортом.

Депрессия, менопауза, стресс и беспокойство могут повлиять на качество интимной жизни, не стоит запускать данные состояния, чтобы они не сказались на здоровье и на отношениях.