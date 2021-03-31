Лени не существует? Что делать, если вас буквально ничего не мотивирует
Что такое лень?
Лень — это прежде всего недостаток энергии и отсутствие мотивации. Давайте разбираться, почему у одних энергии в избытке, а другим буквально все лень. Во-первых, существует две методики мотивации. Первая предполагает движение к успеху. Например, хочу купить квартиру. Выбираю район, определяю стоимость квартиры, которую могу себе позволить, метраж, предвкушаю переезд, мысленно обставляю ее, продумываю интерьер и так далее. Цель так бодрит и мотивирует ,что человек тут же начинает соображать в сторону того, как увеличить свой доход, минимизировать расходы — все подчинено покупке квартиры. Или чего-либо другого — в данном случае квартира как пример.
Другой вариант: движение от. Копить на квартиру долго, поэтому беру ипотеку или влезаю в долги и затем мозг продуктивно работает в одном направлении: скорей погасить долг. Опять же человек мыслит в сторону того, как увеличить доход, чтобы расплатиться с ипотекой. Разных людей мотивирует разное.
Почему мы саботируем
А бывает так, что человек знает чего хочет, искренне желает этого, но... ничего не делает, чтобы достигнуть цели. Такое встречаю у своих клиентов довольно часто. Подобное поведение называется саботажем. Человек хочет, но что-то его тормозит. Советуют сесть и выписать на листок бумаги все внутренние выгоды, которые вы получаете, продолжая саботировать. Например, моя клиентка, раскручивая этот клубок, пришла к выводу, который ее ошарашил. Она тормозила начало бизнеса и зарабатывание больших денег, чтобы не помогать родным (маме и сестре), которые в этом нуждаются. Ей стыдно было в этом признаться, но такова была истинная причина ее лени. А другая тормозила процесс продаж двух своих квартир. Почему? Потому что следом нужно было расплачиваться с долгами, а она подсознательно не хотела расставаться с деньгами. Если вы что-то не делаете, несмотря на желание, значит, точно имеете скрытую выгоду.
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Проверяйте цели на реальность
А бывает так, что человек с помощью цели хочет компенсировать то, чего ему не хватает. Пример: мужчина хочет купить себе дорогую машину, пусть будет BMW х5. Позволить себе ее он объективно не может: доход не тот, только если влезать в кредит, в долги. Если покопаться, то дело не в машине, а в чувстве неуверенности, которую он хочет компенсировать с помощью этой покупки. Нередко очень обеспеченные люди спокойно ездят на машине бюджетной марки, хотя давно могут позволить себе авто дороже. Машина для них — комфортное средство передвижения, не более.
Что в таком случае делать мужчине из примера? Купить тот автомобиль, который ему по карману. Наращивать самооценку с помощью реальных результатов по схеме: поставил цель, совершил действие — получил результат. А там, глядишь, и больше зарабатывать начнет и тогда покупка более дорогого авто станет вполне реальной. То есть бывает и так, что человек ставит завышенную, недосягаемую цель — у него нет на нее ресурса, энергии, от этого появляется та самая лень, апатия, беспокойство. Человек хочет, но не может добиться — вот и страдает. В таком случае проверьте, насколько это ваша цель, а не навязанная кем-то. Сто раз задайте себе вопрос: зачем мне это? Чтобы что?
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Что делать, если есть недостаток энергии
И еще об энергии. Все люди являются представителями разных стихий. Лень — это часто про людей, которые, условно, состоят из воды. Они медлительные, томные, нерешительные. Энергией обладают люди земли, особенно в сочетании со стихией огня. Люди бизнеса — это зачастую те, кто сочетает стихии земли и воздуха. Последний дает умение угадывать тренды будущего.
Как добавить себе энергии? С помощью спорта, в первую очередь. Выберите себе спорт, который нравится, и вперед. Пусть это будет даже ходьба — тоже прекрасный вариант. Не только метаболизм разгоните, но и физически станете энергичней, разгрузите голову. Во время ходьбы хорошо также тренировать умение удивляться. Всему вокруг. Свежему воздуху, пению птиц, первой зелени, новым знакомым и так далее. Учитесь восхищаться и во всем, в любой ситуации, стараться видеть что-то хорошее, позитивное. Все вместе точно поможет стать энергичней. Научитесь ставить цели, которые на самом деле являются вашими и способны сделать вас счастливей, — и тогда о лени вы даже не вспомните.
Фото: Pexels.com
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