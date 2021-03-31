Лени не существует? Что делать, если вас буквально ничего не мотивирует

Другой вариант: движение от. Копить на квартиру долго, поэтому беру ипотеку или влезаю в долги и затем мозг продуктивно работает в одном направлении: скорей погасить долг. Опять же человек мыслит в сторону того, как увеличить доход, чтобы расплатиться с ипотекой. Разных людей мотивирует разное.

Почему мы саботируем

А бывает так, что человек знает чего хочет, искренне желает этого, но... ничего не делает, чтобы достигнуть цели. Такое встречаю у своих клиентов довольно часто. Подобное поведение называется саботажем. Человек хочет, но что-то его тормозит. Советуют сесть и выписать на листок бумаги все внутренние выгоды, которые вы получаете, продолжая саботировать. Например, моя клиентка, раскручивая этот клубок, пришла к выводу, который ее ошарашил. Она тормозила начало бизнеса и зарабатывание больших денег, чтобы не помогать родным (маме и сестре), которые в этом нуждаются. Ей стыдно было в этом признаться, но такова была истинная причина ее лени. А другая тормозила процесс продаж двух своих квартир. Почему? Потому что следом нужно было расплачиваться с долгами, а она подсознательно не хотела расставаться с деньгами. Если вы что-то не делаете, несмотря на желание, значит, точно имеете скрытую выгоду.