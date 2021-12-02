Какие привычные вам поступки убивают отношения: колонка коуча Кати Бибишевой

Молчание

Пожалуй, это даже хуже громких ссор. Вы вместе, чтобы слышать и понимать друг друга. Но как это сделать, если партнер отказывается делиться с вами сокровенным?! Особенно важна в паре интимная коммуникация, когда вместе вы обсуждаете свои потаенные желания, улучшаете вашу сексуальную жизнь и становитесь ближе.

Гиперболизация

Когда два грязных носка под столом выливаются в глобальный скандал. Конечно, основная причина бытовых конфликтов совсем не в рубашке, которую вы забыли погладить, и не в мусорном пакете, который он не выбросил с утра. Скорее всего, это недовольство, обиды, злость, которые копились очень долго, но вы не говорили об этом. Вот почему я снова и снова призываю вас к диалогу. Тогда и конфликтные «крючки» вроде невымытой чашки перестанут срабатывать.

Ревность и шпионские игры

Всегда говорю: женщины — лучшие детективы и вычислят предательство даже по лайкам в Instagram. Но так ли хороши шпионские затеи? Как по мне, регулярный скроллинг телефона партнера, допросы его друзей — это не про счастливые отношения. Таким образом вы показываете неуважение к своему мужчине. Любовь начинается с доверия. Именно его нужно реанимировать, если хотите быть вместе долго и в удовольствии. К этой же категории поступков относится и ревность. Для меня это вовсе не признак любви, а демонстрация эгоизма и неуверенности. Страдаете от ревности и вы, и ваш партнер. Поэтому постарайтесь искоренить в себе это чувство во имя вашего счастья.