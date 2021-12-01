Как спать супругам, чтобы сохранить страсть в отношениях и избежать ссор

В первую очередь необходимо уделить особое внимание выбору кровати, она не должна быть маленькой. Важно, чтобы обоим партнерам хватало места, а нахождение рядом любимого не раздражало. «На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате "он или она мне мешает спать"», — отметил эксперт.

Кроме того, нарушить сон и, соответственно, ухудшить общее самочувствие способен храп. По мнению Евгения Кульгавчука, данную проблему необходимо решать. «Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу, таких как, например, употребление алкоголя», — объяснил он в беседе с «Пятым каналом». Вдобавок можно спать не вместе, главное — устранить раздражающие факторы.

Раздельный сон вовсе не означает отсутствие интимной близости, а, напротив, иногда разжигает желание. «Вполне достаточно выделять время, для того чтобы это было своего рода свидание, которое может проходить и в дневное время. Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание», — отметил Кульгавчук и посоветовал подготавливаться к процессу — например, надевать эротическое белье.