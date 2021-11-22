В чем секрет качественного секса и как улучшить интимную жизнь

Согласно информации американских ученых, среди людей, которые учувствовали в исследовании, меньше жалоб на плохой секс возникало у тех, кто регулярно занимается спортом или танцами. Однако, чтобы качество интимной жизни улучшилось, важна физическая активность обоих партнеров. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Мужчины и женщины с хорошей физической формой отзывались о своей интимной жизни более позитивно. Так, они испытывали больше удовольствия от секса и чаще испытывают оргазм», — рассказали ученые. Они посоветовали женщинам заниматься танго или сальсой. Идеальным кандидатом в партнеры считается возлюбленный, поскольку данные чувственные танцы разожгут искру и разбудят желание. Тогда как для мужчин полезно и плавание.