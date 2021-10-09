И вспыхнет пламя: как вернуть былую страсть в отношения, если вы давно в браке

Постоянные семейные заботы с долгими годами брака вытесняют личную жизнь на второй план. Люди по-прежнему любят друг друга, но все же чувствуют, что их союз обрел сероватый оттенок, и все стало скучным и однообразным. Однако не стоит надеяться, что все изменится и заиграет новыми красками само собой. Обоим партнерам необходимо работать над отношениями и поддерживать сексуальный интерес друг к другу, поскольку отношения живы пока есть страсть.

В попытках сохранить брак, многие партнеры задаются вопросом, как разжечь былую страсть и не понимают, когда и почему у них исчезло сексуальное притяжение. В решении этой проблемы важно найти причины, которые погасили огонь любви.

Почему пропадает страсть между супругами

Скука

С годами, прожитыми вместе, партнеров одолевает однообразная интимная жизнь. Ее сценарий наверняка уже повторялся неоднократно, и человек заранее знает, что его ждет. Отчасти по этой причине больше не порхают бабочки в животе в ожидании романтической ночи, да и жажды интимного момента как таковой нет. Тогда чревато охладеть друг к другу, а чтобы этого избежать нужно срочно что-то менять.

Важно вносить разнообразие и придавать жару своим утехам. Это возможно реализовать многими способами, начиная с освоения новых поз и заканчивая необычными и даже экстремальными местами. Также можно приобрести своеобразные аксессуары и атрибуты во взрослых магазинах, предаться страсти не только в постели, но и в других частях квартиры, например, на кухне или в душе. В конце концов выход один: надо включить фантазию, благодаря чему оба партнера будут приятно удивлены.

Рутина