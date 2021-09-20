Как одеться на свидание, чтобы заставить его сердце биться чаще
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Фото: Eastnews
Если ваш номер уже в его телефоне, пора собирать модный арсенал на вечер. За вдохновением — к образам звездных красоток, которые уж точно знают, как заставить сердце бойфренда биться чаще. Особенно Дженнифер Лопес, которая вернулась к Бену Аффлеку спустя два десятилетия и несостоявшийся брак, узы которого не закрепило даже кольцо с 6-каратным бриллиантом.
Фото: Eastnews
Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином после 10 лет замужества и закрутила сумасшедший роман с музыкантом Колсоном Бейкером. Новые отношения — новый имидж. Теперь актрису одевает стилист Мейв Рейли — и вполне успешно. Звезда «Трансформеров» врывается в ряды главных фэшионисток в «голых» платьях и силуэтных жакетах Mugler. Не отстает и Кортни Кардашьян: звезда реалити выбрала настоящего bad boy Трэвиса Баркера, барабанщика панк-группы Blink-182. На свидания с ним Кортни надевает платья экстремально короткой длины и кожаные микроюбки.
Дерзкий casual
Фото: Архивы пресс-служб
В незаурядный микс из прямых джинсов свободного силуэта и бланковой рубашки объемного силуэта добавляем мерцающую мини-сумку и обезоруживающую деталь — кружевное бра. Рубашку расстегните на первые несколько пуговиц, можно слегка спустить с одного плеча, но так, чтобы оставить место для фантазии.
В оттенках капучино
Фото: Архивы пресс-служб
В объятиях мягкого фактурного трикотажа всегда приятно и уж точно не скучно. Новые правила игры задаст разрез юбки выше колен (или еще выше) и пара сапог, которые определенно будут дерзить всему образу. Накиньте объемное пальто цвета карамели, вооружитесь вместительным тоутом — и на свидание можно смело идти сразу после офиса.
Девушка рокера
Фото: Архивы пресс-служб
Кортни Кардашьян, Меган Фокс и Хайди Клум пустились во все тяжкие — носят ультрамини, затягивают корсеты и наряжаются в кожу с головы до ног. Проведите эксперимент на эту тему и вы, сделав ставку на маленькое (и далеко не самое скромное) черное платье, свободный кожаный блейзер и пару ботильонов в духе героинь вестерна.
Что носить осенью, кроме тренча и кожаной косухи? Ответ — в гиде по актуальной верхней одежде на осень от Passion.ru.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб