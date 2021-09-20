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Как одеться на свидание, чтобы заставить его сердце биться чаще

Сентябрь, несмотря на все свои капризы, месяц романтичный. Греться в объятиях друг друга и целоваться под дождем — звучит как идеальный план. Даже если вы еще не встретили того самого — улыбайтесь, знакомьтесь и смело отправляйтесь на свидание, ведь ничто так не поднимает настроение. Пока примерять его фамилию на себя рано, примеряйте трикотажные юбки с дерзкими разрезами и микроплатья с брутальной обувью. Берите на вооружение несколько стильных идей!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли и Джастин Бибер

Фото: Eastnews

Если ваш номер уже в его телефоне, пора собирать модный арсенал на вечер. За вдохновением — к образам звездных красоток, которые уж точно знают, как заставить сердце бойфренда биться чаще. Особенно Дженнифер Лопес, которая вернулась к Бену Аффлеку спустя два десятилетия и несостоявшийся брак, узы которого не закрепило даже кольцо с 6-каратным бриллиантом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Фото: Eastnews

Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином после 10 лет замужества и закрутила сумасшедший роман с музыкантом Колсоном Бейкером. Новые отношения — новый имидж. Теперь актрису одевает стилист Мейв Рейли — и вполне успешно. Звезда «Трансформеров» врывается в ряды главных фэшионисток в «голых» платьях и силуэтных жакетах Mugler. Не отстает и Кортни Кардашьян: звезда реалити выбрала настоящего bad boy Трэвиса Баркера, барабанщика панк-группы Blink-182. На свидания с ним Кортни надевает платья экстремально короткой длины и кожаные микроюбки.

Дерзкий casual

1. Джинсы «Снежная Королева», цена по запросу. 2. Сумка Cult Gaia, 36 500 руб. 3. Колье Tous, 12 200 руб. 4. Туалетная вода Bvlgari Irina, 26 250 руб. 5. Рубашка Lime, 3 299 руб. 6. Бра Agent Provocateur, 23 200 руб.
  1. Джинсы «Снежная Королева», цена по запросу. 2. Сумка Cult Gaia, 36 500 руб. 3. Колье Tous, 12 200 руб. 4. Туалетная вода Bvlgari Irina, 26 250 руб. 5. Рубашка Lime, 3 299 руб. 6. Бра Agent Provocateur, 23 200 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В незаурядный микс из прямых джинсов свободного силуэта и бланковой рубашки объемного силуэта добавляем мерцающую мини-сумку и обезоруживающую деталь — кружевное бра. Рубашку расстегните на первые несколько пуговиц, можно слегка спустить с одного плеча, но так, чтобы оставить место для фантазии.

В оттенках капучино

1. Сапоги Paris Texas, 32 918 руб. 2. Часы TAG Heuer, цена по запросу. 3. Джемпер Mango, 3 599 руб. 4. Юбка Mango, 4 999 руб. 5. Сумка Coccinelle, 35 700 руб. 6. Пальто MATU, 23 000 руб.
  1. Сапоги Paris Texas, 32 918 руб. 2. Часы TAG Heuer, цена по запросу. 3. Джемпер Mango, 3 599 руб. 4. Юбка Mango, 4 999 руб. 5. Сумка Coccinelle, 35 700 руб. 6. Пальто MATU, 23 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В объятиях мягкого фактурного трикотажа всегда приятно и уж точно не скучно. Новые правила игры задаст разрез юбки выше колен (или еще выше) и пара сапог, которые определенно будут дерзить всему образу. Накиньте объемное пальто цвета карамели, вооружитесь вместительным тоутом — и на свидание можно смело идти сразу после офиса.

Девушка рокера

1. Платье Lime, 3 999 руб. 2. Сумка AMA.brand, 21 400 руб. 3. Очки Vogue, цена по запросу. 4. Блейзер из кожи Mango, 24 999 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 20 990 руб.
  1. Платье Lime, 3 999 руб. 2. Сумка AMA.brand, 21 400 руб. 3. Очки Vogue, цена по запросу. 4. Блейзер из кожи Mango, 24 999 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 20 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кортни Кардашьян, Меган Фокс и Хайди Клум пустились во все тяжкие — носят ультрамини, затягивают корсеты и наряжаются в кожу с головы до ног. Проведите эксперимент на эту тему и вы, сделав ставку на маленькое (и далеко не самое скромное) черное платье, свободный кожаный блейзер и пару ботильонов в духе героинь вестерна.

Что носить осенью, кроме тренча и кожаной косухи? Ответ — в гиде по актуальной верхней одежде на осень от Passion.ru.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб