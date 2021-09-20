Как одеться на свидание, чтобы заставить его сердце биться чаще

Кортни Кардашьян, Меган Фокс и Хайди Клум пустились во все тяжкие — носят ультрамини, затягивают корсеты и наряжаются в кожу с головы до ног. Проведите эксперимент на эту тему и вы, сделав ставку на маленькое (и далеко не самое скромное) черное платье, свободный кожаный блейзер и пару ботильонов в духе героинь вестерна.

Что носить осенью, кроме тренча и кожаной косухи? Ответ — в гиде по актуальной верхней одежде на осень от Passion.ru.