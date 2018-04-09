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Если вам немного за 30: где искать любовь в сознательном возрасте

Когда нам немного за 30, мы по-прежнему привлекательны (а некоторые выглядят даже лучше, чем 10 лет назад), самостоятельны и независимы, мы определились с делом своей жизни и, возможно, даже построили отличную карьеру. И в этом прекрасном пазле иногда не хватает только одной детали: серьезных отношений.
Анна Рыбакова,
эксперт дейтинг-сервиса Badoo

Не верьте расхожей легенде о том, что в России критическая нехватка мужчин. По данным Росстата на 2017 год, некоторый численный женский перевес начинается в возрастной категории после 40 лет, а критическим он становится в группе 60+.

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Так что у вас еще есть время, чтобы хорошенько подготовиться и правильно выбрать. На вашей стороне два весомых аргумента: в этом возрасте вы находитесь на пике своей сексуальности и обладаете опытом отношений. Вы знаете, чего хотите, четко представляете, что можете дать партнеру, и понимаете, в каких вопросах компромиссов не приемлете. Вы не боитесь проявить инициативу и знаете, что настоящего мужчину она не оттолкнет. Дело за малым: найти партнера себе под стать. Где его искать?

Работа

Если вы работаете не из дома, значит, ежедневно проводите не менее восьми часов в обществе коллег. Кто знает, возможно, среди них есть тот, с кем могут завязаться не только рабочие отношения? Важно, чтобы они завязались не на корпоративе, о котором не хочется вспоминать, не влияли на продуктивность и не протекали на глазах у всего офиса: поаккуратнее с публичным выражением чувств. Для занятой женщины, которая много времени проводит на работе, офис — самое подходящее место для знакомства с мужчиной мечты, будь то коллега или клиент. Легко узнать, свободен ли интересующий вас объект; легко представить, что это вообще за человек, видя, как он работает и взаимодействует с другими. И, самое главное, легко наладить с ним контакт — сначала по рабочим вопросам, конечно!

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