Если вам немного за 30: где искать любовь в сознательном возрасте

Так что у вас еще есть время, чтобы хорошенько подготовиться и правильно выбрать. На вашей стороне два весомых аргумента: в этом возрасте вы находитесь на пике своей сексуальности и обладаете опытом отношений. Вы знаете, чего хотите, четко представляете, что можете дать партнеру, и понимаете, в каких вопросах компромиссов не приемлете. Вы не боитесь проявить инициативу и знаете, что настоящего мужчину она не оттолкнет. Дело за малым: найти партнера себе под стать. Где его искать?

Работа

Если вы работаете не из дома, значит, ежедневно проводите не менее восьми часов в обществе коллег. Кто знает, возможно, среди них есть тот, с кем могут завязаться не только рабочие отношения? Важно, чтобы они завязались не на корпоративе, о котором не хочется вспоминать, не влияли на продуктивность и не протекали на глазах у всего офиса: поаккуратнее с публичным выражением чувств. Для занятой женщины, которая много времени проводит на работе, офис — самое подходящее место для знакомства с мужчиной мечты, будь то коллега или клиент. Легко узнать, свободен ли интересующий вас объект; легко представить, что это вообще за человек, видя, как он работает и взаимодействует с другими. И, самое главное, легко наладить с ним контакт — сначала по рабочим вопросам, конечно!