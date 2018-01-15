5 причин не переживать, что вам 35 лет, но вы до сих пор не замужем
Каждая приличная женщина должна соответствовать стандарту и реализовать «социальный пакет»: выйти замуж и родить ребенка. Общество бдит! И вот вам 35 и больше, и вся страна буквально озабочена: «ребенка-то когда?» и «ты почему не замужем?»
Причин, по которым вы не замужем, в глобальном смысле всего три. И их можно использовать в качестве универсального ответа на вопрос «почему»:
Подробности посторонних не касаются. Совсем.
Перестаньте оправдываться
Первое и самое главное, что надо сделать, — это перестать оправдываться. Перестать кому-то объяснять, почему вы не замужем.
И заодно перестать рассматривать отсутствие у вас мужа как недостаток: то, что для одной женщины одиночество, для другой — свобода. Сегодня огромное количество женщин за 40 не хотят замуж либо делают свой выбор в пользу гостевого брака. Они добились чего-то в жизни, выстроили свой быт, у них есть свой привычный уклад, интересы. И в этот уклад не вписывается еще кто-то! Однако человек в большинстве случаев существо парное, поэтому хотеть замуж — это нормально. Просто оправдываться, если лично у вас этого нет, не нужно. Чем больше вы оправдываетесь, тем больше на вас будут давить: людям нравится ощущать свое превосходство, а если по всем остальным параметрам они вам проигрывают, то «замужество» используется как последний козырь.
Ходите на свидания
Отсутствие мужа совсем не означает отсутствие мужчины в вашей жизни. И даже если сейчас нет того, с кем вы вступили в отношения, на свидания вы ходить обязаны! Любой женщине необходимо мужское внимание. Свидание не означает секс. Оно вообще ничего не означает, кроме того, что вам приятно общаться (если неприятно, свидание можно прервать в любой момент). Если вам не с кем сходить на свидание, зарегистрируйтесь на сайте знакомств. Там, конечно, много странных персонажей, но их и вообще в жизни много. А сходить в кино или посидеть в кафе с приятным собеседником — почему нет?
Балуйте себя
Очень часто мои клиенты (чаще, конечно, клиентки) говорят о той нерастраченной любви, которая находится внутри них и которую они готовы дарить другому человеку. Им так хочется отдать ее кому-то, но некому... На самом же деле это совсем другое. Это не переизбыток, а нехватка любви! Огромная дыра в душе, дефицит. Таким женщинам настолько хочется быть любимыми, что они думают: «Вот сейчас я догоню его и как полюблю!» — в надежде, что он ответит тем же. А если мужчина не даст в ответ то, что ей нужно, она будет страдать, обижаться и предъявлять ему счет — за свою «безусловную» любовь. Поэтому, если вы чувствуете внутри себя огромный запас любви, так отдайте ее себе: уделите себе время, сделайте хорошо, побалуйте себя. Есть огромное количество наших женских радостей, которые у каждой свои и которые вы сами себе можете обеспечить, не ожидая, что это сделает кто-то со стороны.
Найдите хобби
Это может быть все что угодно — от рисования маслом до танцев на шесте, от йоги до походов в горы, от катания на лыжах до стояния на голове. Главное, чтобы это вам нравилось. Поверьте: если ваша жизнь станет насыщенной, активной и интересной, вам будет просто некогда страдать. И к тому же повысится шанс встретить того самого мужчину.
Составьте на себя характеристику
Не надо зацикливаться на том, что вы не замужем! У вас масса других характеристик: может, вы печете и расписываете пряники, может, у вас талия 60 см или ноги 120, может, у вас хрустальный голос или золотые волосы… Можете сесть и составить список того, что вас как-то презентует — пунктов на 100 хотя бы. А что такая многогранная персона в данный момент не замужем… Ну, кому-то, значит, скоро сильно повезет.
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