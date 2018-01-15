В нашем обществе до сих пор господствует стереотип: если у вас нет мужа, значит, с вами что-то не так. Зачем нужен муж — мало кто помнит. Но незамужних осуждают все, и это, конечно, отравляет жизнь.

Анна Краснова психолог, провокационный коуч

Каждая приличная женщина должна соответствовать стандарту и реализовать «социальный пакет»: выйти замуж и родить ребенка. Общество бдит! И вот вам 35 и больше, и вся страна буквально озабочена: «ребенка-то когда?» и «ты почему не замужем?» Причин, по которым вы не замужем, в глобальном смысле всего три. И их можно использовать в качестве универсального ответа на вопрос «почему»: Не выходила Развелась Муж умер Подробности посторонних не касаются. Совсем. Перестаньте оправдываться Первое и самое главное, что надо сделать, — это перестать оправдываться. Перестать кому-то объяснять, почему вы не замужем.

И заодно перестать рассматривать отсутствие у вас мужа как недостаток: то, что для одной женщины одиночество, для другой — свобода. Сегодня огромное количество женщин за 40 не хотят замуж либо делают свой выбор в пользу гостевого брака. Они добились чего-то в жизни, выстроили свой быт, у них есть свой привычный уклад, интересы. И в этот уклад не вписывается еще кто-то! Однако человек в большинстве случаев существо парное, поэтому хотеть замуж — это нормально. Просто оправдываться, если лично у вас этого нет, не нужно. Чем больше вы оправдываетесь, тем больше на вас будут давить: людям нравится ощущать свое превосходство, а если по всем остальным параметрам они вам проигрывают, то «замужество» используется как последний козырь. Ходите на свидания

Отсутствие мужа совсем не означает отсутствие мужчины в вашей жизни. И даже если сейчас нет того, с кем вы вступили в отношения, на свидания вы ходить обязаны! Любой женщине необходимо мужское внимание. Свидание не означает секс. Оно вообще ничего не означает, кроме того, что вам приятно общаться (если неприятно, свидание можно прервать в любой момент). Если вам не с кем сходить на свидание, зарегистрируйтесь на сайте знакомств. Там, конечно, много странных персонажей, но их и вообще в жизни много. А сходить в кино или посидеть в кафе с приятным собеседником — почему нет? Балуйте себя Очень часто мои клиенты (чаще, конечно, клиентки) говорят о той нерастраченной любви, которая находится внутри них и которую они готовы дарить другому человеку. Им так хочется отдать ее кому-то, но некому... На самом же деле это совсем другое. Это не переизбыток, а нехватка любви! Огромная дыра в душе, дефицит. Таким женщинам настолько хочется быть любимыми, что они думают: «Вот сейчас я догоню его и как полюблю!» — в надежде, что он ответит тем же. А если мужчина не даст в ответ то, что ей нужно, она будет страдать, обижаться и предъявлять ему счет — за свою «безусловную» любовь. Поэтому, если вы чувствуете внутри себя огромный запас любви, так отдайте ее себе: уделите себе время, сделайте хорошо, побалуйте себя. Есть огромное количество наших женских радостей, которые у каждой свои и которые вы сами себе можете обеспечить, не ожидая, что это сделает кто-то со стороны. Найдите хобби Это может быть все что угодно — от рисования маслом до танцев на шесте, от йоги до походов в горы, от катания на лыжах до стояния на голове. Главное, чтобы это вам нравилось. Поверьте: если ваша жизнь станет насыщенной, активной и интересной, вам будет просто некогда страдать. И к тому же повысится шанс встретить того самого мужчину. Составьте на себя характеристику